Wystawa w Japonii, pomoc Ukrainie, dwa ważne albumy. Plany Muzeum Powstania Warszawskiego

Frekwencja rośnie

W 2022 roku Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedziło 514 tysięcy zwiedzających. - Przed pandemią odwiedzało nas średnio 600 tysięcy. Tegoroczna frekwencja jest zatem minimalnie gorsza od tej najwyższej sprzed pandemii, jednocześnie jest dużo wyższa w porównaniu z dwoma ostatnimi latami - wyliczał Jan Ołdakowski. Jak wskazał, "można zatem powiedzieć, że niewiele brakuje do tego, aby wrócić do frekwencji sprzed pandemii". - Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni - dodał.

Większość osób odwiedzających stanowią osoby młode. - Ponad 70 procent odwiedzających nas osób to uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ realizujemy nakazaną nam przez powstańców misję dotarcia do młodego pokolenia. To również element sztafety pokoleń oraz pewność, że pamięć o czynie powstańców warszawskich, mimo tego, że jest ich coraz mniej, jest przekazywana następnym pokoleniom - podkreślił dyrektor MPW.