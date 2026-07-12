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Mury dawnej synagogi i drobne przedmioty. Nowe odkrycia na cmentarzu

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Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Mury dawnej synagogi i drobne przedmioty wykopane przez archeologów
Źródło wideo: MWKZ
Źródło zdj. gł.: MWKZ
Archeolodzy pracujący na terenie cmentarza żydowskiego przy ulicy Okopowej odkrywają pod warstwami ziemi cenne znaleziska. Coraz wyraźniej wyłania się układ wnętrza synagogi i domów pogrzebowych zburzonych przez Niemców w 1943 roku. Co jakiś czas wykopują też drobne przedmioty.

Prace archeologiczne prowadzone są pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

"Każdy dzień prac przynosi nowe odkrycia i pozwala lepiej poznać historię miejsca, które przez dziesięciolecia pozostawało ukryte pod warstwami ziemi. Z każdym zdjętym centymetrem zasypu coraz wyraźniej wyłania się układ wnętrza synagogi cmentarnej oraz domów przedpogrzebowych, zburzonych przez Niemców w maju 1943 roku" - poinformował na Facebooku MWKZ.

Jak podano, w ostatnich dniach archeolodzy odsłonili między innymi: ceglaną posadzkę, a także kolejne fragmenty murów i elementy wyposażenia budynków.

Elementy synagogi z XIX wieku

"Co pewien czas spod ziemi wydobywane są również drobne przedmioty - ciche świadectwa codziennego życia społeczności, która przez dziesięciolecia była związana z tym miejscem. Synagoga została wzniesiona w 1877 roku według projektu architekta Adolfa Schimmelpfenniga. Towarzyszyły jej dwa domy przedpogrzebowe (osobne dla kobiet i mężczyzn)" - czytamy.

Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Źródło zdjęcia: MWKZ
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Źródło zdjęcia: MWKZ
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Źródło zdjęcia: MWKZ
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Źródło zdjęcia: MWKZ
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Źródło zdjęcia: MWKZ
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Źródło zdjęcia: MWKZ
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Źródło zdjęcia: MWKZ
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Źródło zdjęcia: MWKZ
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Źródło zdjęcia: MWKZ

Wyjaśniono, że prowadzone obecnie badania mają na celu odsłonięcie, udokumentowanie i zabezpieczenie pozostałości zabytkowego zespołu, aby zachować pamięć o tym miejscu i przekazać ją przyszłym pokoleniom. "Każda odkryta cegła, fragment posadzki czy element wyposażenia pomaga odtworzyć historię jednego z najważniejszych obiektów dawnej Warszawy" - podsumowano w komunikacie konserwatora.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
ZabytkiHistoria Warszawy
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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