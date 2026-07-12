Wola Mury dawnej synagogi i drobne przedmioty. Nowe odkrycia na cmentarzu Oprac. Katarzyna Kędra |

Mury dawnej synagogi i drobne przedmioty wykopane przez archeologów Źródło wideo: MWKZ Źródło zdj. gł.: MWKZ

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Prace archeologiczne prowadzone są pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

"Każdy dzień prac przynosi nowe odkrycia i pozwala lepiej poznać historię miejsca, które przez dziesięciolecia pozostawało ukryte pod warstwami ziemi. Z każdym zdjętym centymetrem zasypu coraz wyraźniej wyłania się układ wnętrza synagogi cmentarnej oraz domów przedpogrzebowych, zburzonych przez Niemców w maju 1943 roku" - poinformował na Facebooku MWKZ.

Jak podano, w ostatnich dniach archeolodzy odsłonili między innymi: ceglaną posadzkę, a także kolejne fragmenty murów i elementy wyposażenia budynków.

Elementy synagogi z XIX wieku

"Co pewien czas spod ziemi wydobywane są również drobne przedmioty - ciche świadectwa codziennego życia społeczności, która przez dziesięciolecia była związana z tym miejscem. Synagoga została wzniesiona w 1877 roku według projektu architekta Adolfa Schimmelpfenniga. Towarzyszyły jej dwa domy przedpogrzebowe (osobne dla kobiet i mężczyzn)" - czytamy.

Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej Źródło zdjęcia: MWKZ Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej Źródło zdjęcia: MWKZ Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej Źródło zdjęcia: MWKZ Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej Źródło zdjęcia: MWKZ Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej Źródło zdjęcia: MWKZ Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej Źródło zdjęcia: MWKZ Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej Źródło zdjęcia: MWKZ Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej Źródło zdjęcia: MWKZ Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej Źródło zdjęcia: MWKZ

Wyjaśniono, że prowadzone obecnie badania mają na celu odsłonięcie, udokumentowanie i zabezpieczenie pozostałości zabytkowego zespołu, aby zachować pamięć o tym miejscu i przekazać ją przyszłym pokoleniom. "Każda odkryta cegła, fragment posadzki czy element wyposażenia pomaga odtworzyć historię jednego z najważniejszych obiektów dawnej Warszawy" - podsumowano w komunikacie konserwatora.