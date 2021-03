Tu znaleziono część Archiwum Ringelbluma. Symboliczny pomnik na muranowskim skwerze

"To, czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu, zakopaliśmy w ziemię. (…) Chciałbym doczekać chwili, gdy skarby przez nas ukryte zostaną odkopane, i świat dowie się całej prawdy" – to słowa z testamentu Davida Grabera, który w sierpniu 1942 roku uczestniczył w akcji ukrycia dokumentów.

Pomiędzy budynkami

Działo się to w piwnicy dawnej szkoły przy ówczesnej ulicy Nowolipki 68. Teraz to skwer, mniej więcej na wysokości numeru 28, który z trzech stron jest otoczony budynkami. Na środku jest ogrodzony teren prac. W ziemi powstał wykop z betonowym obramowaniem. - To ma być szklany kubik, który wychodzi z ziemi, dzięki temu będzie tworzył wrażenie lekkości. Całość będzie podświetlana, a na środku będzie tabliczka zawierająca informacje o archiwum - zapowiada Łukasz Prokop ze Stacji Muranów, pod opieką której powstaje upamiętnienie.

Projekt dopiero teraz uda się wprowadzić w życie, bo trwały poszukiwania instytucji, która prowadziła by inicjatywę i finansowania. Ostatecznie zostało nią właśnie stowarzyszenie Stacja Muranów i tak powstał komitet budowy miejsca upamiętnienia Archiwum Ringelbluma. Potem przyszedł czas na uzyskiwanie pozwoleń i rozmowy z urzędnikami z Woli. Do akcji włączył się też Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Zebrano pieniądze od darczyńców. - Wsparcie, które otrzymaliśmy, przerosło nasze oczekiwania - nie kryje entuzjazmu Piotr Wiślicki. - Ponad 40 darczyńców z całego świata przekazało środki, dzięki którym upamiętnienie zostanie wybudowane. Nasi przyjaciele podzielili nasze przekonanie o tym, że upamiętnienie Archiwum Ringelbluma powinno na stałe znaleźć się na mapie Warszawy – mówił "Gazecie Stołecznej" na początku roku Piotr Wiślicki, przewodniczący stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Według planów ma to się zmienić w przyszłym miesiącu. Jeżeli sytuacja pandemiczna pozwoli, to prace zakończą się do 19 kwietnia, czyli do rocznicy powstania w getcie warszawskim.