Cztery kolory, dym i przyciemniane okulary. Odsłonięto mural Bronisława Geremka

W 43. rocznicę porozumień sierpniowych, które zapoczątkowały upadek komunizmu w Polsce, na warszawskiej Woli odsłonięto mural prof. Bronisława Geremka przy ulicy Wolność. - Postać Bronisława Geremka powinna skłaniać do refleksji nad tym, jak ważna jest demokracja i że trzeba o nią walczyć - mówiła podczas uroczystości wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska.

- W 1974 roku jeden z przyjaciół na korytarzu Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Rynku Starego Miasta dał mi tę szansę i ten zaszczyt, żeby podejść do profesora, który siedział wśród swoich uczniów - z nieodzowną fajką oczywiście - i zamienić kilka słów. W tym czasie profesor już był legendą. Jeszcze daleko było do bycia posłem, szefem komisji spraw zagranicznych, ministrem spraw zagranicznych i eurodeputowanym - wspominał podczas uroczystości odsłonięcia muralu Ryszard Schnepf.

Jak dodał, wśród wówczas młodych historyków Geremek był znany jako buntownik. - Wraz z dwoma innymi profesorami - profesor Krystyną Kersten i profesorem Tadeuszem Łepkowskim, który był moim nauczycielem, moim promotorem - rzucili legitymacjami partyjnymi w 1968 roku po inwazji na Czechosłowację - podkreślił były ambasador Polski w USA. - Ci, którzy mają pamięć historyczną nieco dłuższą, wiedzą jak ryzykowne to było. To mogło złamać życie, mogło złamać całą karierę zawodową, mogło wykluczyć - dodał Schnepf.

Wcześniej powstały murale Koronia i Lityńskiego

Wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska oceniła z kolei, że prof. Geremek "przeprowadził nas od komunizmu do demokratycznego państwa prawa".

- Spogląda z tego muralu wyjątkowego, bo kolorowego i ciepłego, tak, jak ciepłym i wyjątkowym człowiekiem był - powiedziała. Jak przypomniała, w ostatnich latach na murach Woli odsłonięte zostały murale bliskich mu Jacka Kuronia (zaprojektowany przez Wilhelma Sasnala) oraz Jana Lityńskiego (autorstwa Bruno Neuhamera). Za program odpowiada Wolskie Centrum Kultury. - Niech te murale będą dla nas pretekstem. Przede wszystkim pretekstem dla młodzieży do refleksji, do myślenia o tym, jak ważna jest demokracja i że trzeba o nią walczyć - zaapelowała Kaznowska.

- Wola była i jest kolebką demokracji – to tutaj wybrano 10 władców elekcyjnych, tutaj również trwały protesty robotników, bez których nie byłoby Sierpnia 80. i wiary w to, że można pokonać hegemona. Tych płaszczyzn do rozmów o wolności i demokracji, które nas dziś przywiodły na Wolę, jest więc bardzo wiele - zauważył zaznaczył z kolei Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.