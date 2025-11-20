Logo TVN Warszawa
Wola

Miasto chce sprzedać atrakcyjną działkę. Astronomiczna cena

Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Historyczne zakłady garbarskie przy Okopowej 78 na warszawskiej Woli mogą wkrótce trafić na licytację. Grunt, na którym znajduje się zrujnowana zabudowa dawnej fabryki, został wyceniony na ponad 300 milionów złotych.

Chodzi o działkę na planie zakrzywionego prostokąta, wzdłuż ulicy Okopowej, między ulicami Stawki i Dziką. To teren po byłych Zakładach Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Garbarskiej Temler i Szwede. Fabryka ta została utworzona w latach 50. XIX wieku i była sukcesywnie rozbudowywana aż do początku drugiej wojny światowej.

Po 1945 roku zakłady zostały znacjonalizowane. W czasach PRL działy tu: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Stołeczne Zakłady Wyrobów Konfekcyjnych "Apis" oraz firma obuwnicza "Syrena". W 2007 roku zabudowania dawnej fabryki zostały wyłączone z eksploatacji i popadły w ruinę.

Zachowały się: magazyn, budynek warsztatowo-magazynowym, była kotłownia oraz budynek biurowy. Ten ostatni został wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Z kolei główny budynek główny pofabryczny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków w 2014 roku.

Działka przy Okopowej, którą miasto chce sprzedać
Działka przy Okopowej, którą miasto chce sprzedać
Źródło: UM Warszawa

Rekordowa wycena

W porządku obrad czwartkowej sesji Rady Warszawy pojawił się punkt dotyczący sprzedaży tego terenu. Jak dowiadujemy się z projektu uchwały, w operacie szacunkowym sporządzonym pod koniec lutego tego roku, rzeczoznawca majątkowy określił wartość rynkową nieruchomości na kwotę 301 874 674 złotych.

"Niemniej jednak cena wywoławcza zostanie określona przez organ wykonawczy, tj. przez Prezydenta m.st. Warszawy" - zastrzeżono w uzasadnieniu projektu uchwały.

Jeżeli ta kwota zostanie ustalona, jako wywoławcza w przetargu ustnym, to będzie rekord ceny za miejską działkę przeznaczoną w ostatnim czasie na licytację. Poprzednim, głośnym transakcjom, daleko do tej kwoty.

W październiku 2022 roku za 96 milionów złotych miasto sprzedało działkę u zbiegu ulic Beethovena, Sobieskiego i Witosa na Mokotowie. Nieruchomość znajduje się na tzw. serku dyplomatycznym. Nazwa wzięła się od kształtu działki, na której planowano kiedyś stworzenie dzielnic ambasad. Kupił ją Dom Development.

Z kolei pod koniec 2023 spółka za ponad 82 miliony złotych MunjaB14 kupiła od miasta działkę na tyłach nieistniejącego już Multikina na Ursynowie.

"Wymagająca działka"

"Sprzedaż przedmiotowej działki podyktowana jest przede wszystkim jej potencjałem, jak również atrakcyjnością pod względem inwestycyjnym (ekonomicznym). Obecny jej stan zagospodarowania w kontekście jej prestiżowej lokalizacji, wpływa negatywnie na odbiór pobliskiego krajobrazu" - czytamy w uzasadnieniu.

Autorzy dokumentu wskazują, że działka jest "wymagająca" ze względu na historyczne zabudowania objęte ochroną konserwatorską.

"Przyszły inwestor wyłoniony w trybie przetargu będzie mógł – wyłącznie pod ścisłą kontrolą konserwatorską i zgodnie z jego wytycznymi – maksymalnie wykorzystać jego potencjał gruntów, zachowując jednocześnie niepowtarzalny, zabytkowy i historyczny charakter tego miejsc, łącząc ponad 100-letnią historię i zabytkową architekturę z nowoczesnością" - wyjaśniono.

Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Jest się o co bić

Jeżeli działka trafi na licytację, to jest się o co bić. Tego typu gruntów pod zabudowę w niemal centrum miasta jest jak na lekarstwo. Po sąsiedzku znajdują się przystanki licznych linii tramwajowych i autobusowych. Blisko stąd do stacji metra przy Dworcu Gdańskim oraz do galerii handlowej.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony dla rejonu Dworca Gdańskiego dopuszcza w tym miejscu usługi z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. W południowej części nieruchomości, u zbiegu Okopowej i Stawki, przyszły inwestor może postawić dominantę o maksymalnej wysokości 68 metrów.

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

TAGI:
Rada WarszawyNieruchomości
