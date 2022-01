Miał sądowy zakaz, ale nachodził żonę i córki. Zarzuty stalkingu dla 56-latka

Sulowska podała, że policjanci z wydziału patrolowo-prewencyjnego z Woli otrzymali wieczorem zgłoszenie w sprawie mężczyzny, który miał "dobijać się" do jednego z mieszkań. - Na miejscu ustalili, że mąż nękał żonę i córki oraz ma sądowy zakazu zbliżania się do nich na odległość nie mniejszą niż 100 metrów. Okazało się, że mężczyzna nachodzi je od kilku dni, puka do drzwi co wzbudza niepokój i zagrożenie - opisała policjantka, wskazując jednocześnie, że na miejscu policjanci zatrzymali 56-latka.

W momencie zatrzymania miał 1,5 promila

- Badanie alkomatem wykazało, że ma on ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci z wydziału dochodzeniowo -śledczego zgromadzili materiał dowodowy. Podejrzany usłyszał zarzut stalkingu i niestosowania się do wyroku sądowego - poinformowała dalej. I dodała: - Prokurator poprał wniosek policjantów o zastosowanie wobec mężczyzny środka izolacyjnego i decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za to grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.