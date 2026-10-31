Wola Mężczyzna z nożem na szkolnym boisku. "Siał postrach wśród dzieci" Klaudia Kamieniarz |

Przycisk bezpieczeństwa w szkołach. Nowacka: takich rozstrzygnięć w ustawie nie zaproponowaliśmy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Straż Miejska m.st. Warszawy

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Do incydentu doszło w czwartek tuż przed godziną 14.00 na terenie szkoły podstawowej przy ulicy Kasprzaka. Strażnicy miejscy z IV Oddziału Terenowego udali się do placówki po zgłoszeniu o wdarciu się na jej teren podejrzanie zachowującego się mężczyzny.

"Jak przekazała dyrekcja szkoły, młody człowiek w szarej bluzie przeciął ogrodzenie, a następnie z nożem w ręku poruszał się po szkolnym boisku, siejąc postrach wśród przebywających tam dzieci. Uszkodził też ławkę" - relacjonuje stołeczna straż miejska w komunikacie.

Odnaleźli go na stacji metra

Na zachowanie mężczyzny zareagowali pracownicy szkoły. Gdy zapowiedzieli, że zawiadomią służby, mężczyzna uciekł w kierunku stacji metra Rondo Daszyńskiego. Straż miejska podaje, że funkcjonariusze odnaleźli go na terenie stacji, gdzie ukrył się w toalecie.

Mężczyzna miał wedrzeć się z nożem na teren szkoły Źródło zdjęcia: Straż Miejska m.st. Warszawy

"Personel szkoły potwierdził, że to właśnie ta osoba wdarła się na boisko, wprowadzając zagrożenie dla uczniów. Intruza przekazano wezwanej na miejsce policji" - dodają strażnicy.

Podkreślają też, że do szybkiej interwencji patrolu doszło dzięki wykorzystaniu tak zwanego złotego telefonu. To priorytetowe łącze, umożliwiające dyrekcji szkoły bezpośredni kontakt z dyspozytorem patroli straży miejskiej.

"Oceniając stopień zagrożenia, kieruje on na miejsce najbliżej znajdujący się, odpowiednio przygotowany patrol. O zagrożeniu w szkole personel może informować natychmiast, omijając ewentualne spiętrzenie innych zgłoszeń na liniach interwencyjnych 986 czy 112" - wyjaśnia straż miejska.