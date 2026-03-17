Wola

Martwe ryby w parku. Dzielnica nie zarybia, więc skąd się wzięły?

Staw w Parku Szymańskiego
Staw w Parku Szymańskiego
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Mieszkańcy Woli zainteresowali się śniętymi rybami, które pojawiły się w stawie w Parku Szymańskiego. Urzędnicy twierdzą, że w tym zbiorniku w ogóle nie powinno być ryb, bo nie ma do tego warunków. - Dzielnica nie prowadzi zarybiania - słyszymy w urzędzie.

W weekend jedną z lokalnych grup na Facebooku obiegła informacja o martwych rybach w Parku Edwarda Szymańskiego na warszawskiej Woli.

"Część z nich leży już przy brzegu, a część pływa w wodzie" - napisał jeden z użytkowników, dołączając do wpisu zdjęcia, na których widać martwe ryby. Zauważył, że zaczynają się rozkładać. "Niestety staw wygląda na zaniedbany przez służby" - ocenił i dodał, że sytuacja może negatywnie wpływać na jakość wody w stawie.

O sprawę zapytaliśmy straż miejską. "Od 1 marca tego roku do straży miejskiej nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące martwych ryb w akwenie na terenie Parku Edwarda Szymańskiego" - poinformował w odpowiedzi na nasze pytania referat prasowy straży miejskiej. Strażnicy nie zauważyli śniętych ryb także podczas patroli w tym rejonie.

W poniedziałek w parku był Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - W stawie nie widać martwych ryb, są tylko żywe, w tym parę większych. Dookoła jest dużo kaczek i gołębi. Natomiast część stawu jest zanieczyszczona, nie wygląda atrakcyjnie - opisał reporter.

Urząd: nie zarybiamy

Problem śniętych ryb dostrzegli urzędnicy. Jak przekazała nam Kamila Kozłowska, naczelnik Wydziału Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Dzielnicy Wola, martwe ryby zostały usunięte szybko przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie zbiornika (dokonuje codziennych kontroli). Ponadto zostały zlecone prace porządkowe na stawie. W poniedziałek rano pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę akwenu. Nie stwierdzili obecności martwych ryb. - Zbiornik został uprzątnięty i obecnie jest czysty - zapewniła Kozłowska.

Urzędniczka podkreśliła, że akwen w parku ma charakter "retencyjno-estetyczny", nie jest stawem rybnym. Dlatego też nie jest napowietrzany.

- Dzielnica nie prowadzi zarybiania tego ani innych zbiorników wodnych na swoim terenie. Warunki panujące w stawie w Parku Szymańskiego nie zapewniają możliwości hodowli ryb. W przeciwieństwie do stawów rybnych, zbiornik nie jest wyposażony w osobne urządzenia napowietrzające ani infrastrukturę umożliwiającą utrzymanie odpowiedniego poziomu tlenu w wodzie - podkreśliła Kamila Kozłowska.

Skąd zatem wzięły się te ryby? Według urzędników, najprawdopodobniej zostały wprowadzone przez osoby prywatne bez zgody administratora terenu. W okresie zimowym, przy niskich temperaturach staw zamarzł, co spowodowało niedobór tlenu i śnięcie ryb.

Karpie nie przetrwają

O to, czy ryby mają szansę przetrwać w małym zbiorniku zapytaliśmy eksperta. - Małe ryby ozdobne są w stanie przeżyć, nawet mroźną zimę. Jeśli to byłyby małe ryby ozdobne, takie jak karasie. One przezimują, bo są odporne na zwiększone braki tlenu - wyjaśniła dr Magdalena Fajkowska z Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW. Rybki ozdobne zimą zakopują się w mule, zwalniają metabolizm, w ten sposób sobie radzą.

W zbiorniku wielkości tego w Parku Szymańskiego w gorszej sytuacji są większe gatunki. - Problemy z przetrwaniem mógłby mieć już lin, natomiast jeśli chodzi o większe ryby typu karp, to już będą za duże, by sobie poradzić. Nie przezimują w takim akwenie - zaznaczyła Fajkowska.

Ekspertka stwierdziła, że nie ma sensu zarybiać zbiorników o takich rozmiarach.

- Chyba, że chcemy, żeby była to atrakcja dla okolicznych mieszkańców i były tam wyłącznie rybki ozdobne, kolorowe. Takie gatunki można spotkać w wielu ogrodach - wyjaśniła. Rybom przeżycie w takim stawie ułatwiłaby fontanna, która poruszałaby wodą, by ją napowietrzyć. Zimą pomogłyby przeręble, wykute w lodzie.

Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Czytaj także:
Kierowniczka marketu została zwolniona (zdj. ilustracyjne)
Poseł interweniował na prośbę kierowniczki marketu. Kobieta została zwolniona
Okolice
Uszkodzona szyba
Ostrzelany blok. Na szybach odpryski i przestrzeliny
Okolice
Policja zatrzymała agresywnyego pasażera tramwaju (zdj. ilustracyjne)
Awantura w tramwaju, zatrzymany pasażer. "Był agresywny i miał nóż"
Śródmieście
Zderzenie z autobusem szkolnym
Wjechał ciężarówką w szkolny autobus. W środku 15 dzieci
Okolice
Autostrada A2 (zdjęcie ilustracyjne)
Auto osobowe uderzyło w tył ciężarówki. Kierowca "pod wpływem"
Okolice
Mieszkańcy walczą o miejsca parkingowe
Mieszkańcy stracili miejsca parkingowe. Urzędnicy nie przyszli na sesję
Praga Północ
Mężczyzna odpowie za usiłowanie oszustwa
Wyrwał kobiecie torbę, rozsypały się pieniądze. Zareagowali świadkowie
Bemowo
18-letni kierowca odpowie przed sądem
Winę próbował zrzucić na sarny. Nie udało się
Okolice
Zatrzymanie osób podejrzanych o wyłudzenia z ubezpieczeń
Pracownicy firm ubezpieczeniowych, specjaliści IT i milionowe wyłudzenia
Ursynów
Wypadek motocyklisty pod Skaryszewem
"Czarna seria rozpoczęła się w piątek". Trzy osoby nie żyją, 21 jest rannych
Okolice
35-latek usłyszał zarzut oszustwa
Kod miał na ręce, tak "kupił" alkohol
Okolice
Policja z jednym z trzech zatrzymanych mężczyzn
Grozili i żądali, by oddała im pieniądze, które dostała na założenie firmy
Okolice
Zderzenie z karetką na Mokotowie
Zderzenie auta z karetką jadącą na sygnale
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Zginął motocyklista, kierowca uciekł. Zatrzymali go po przekroczeniu granicy
Okolice
Nie żyje pasażerka
Wjechał pod szynobus, zginęła pasażerka. Śledztwo
Okolice
Policja odzyskała skradzione samochody
Dwa auta odzyskane przez policję. To popularna wśród złodziei marka
Praga Południe
Utrudnienia na pierwszej linii metra
Grafficiarze z metra w areszcie. "Urządzili sobie tournée po Europie"
Bielany
Pasażer otworzył drzwi samolotu i zjechał trapem
Otworzył drzwi samolotu, zjechał po trapie i próbował uciec
Włochy
Auto dachowało na Sejmikowej
Zjechał do rowu i dachował. Był pijany
Wawer
Utrudnienia na trasie S2 po zderzeniu trzech aut
Poranek z korkiem. Zderzenie trzech aut na S2
Okolice
Samochód 40-latka został odholowany na policyjny parking
Jechał bez świateł, zapiętych pasów i prawa jazdy. Za to z promilami
Okolice
Wystawa "Plakat polski. Kolekcja"
Wojna, propaganda i wolność na 240 plakatach
Wilanów
Manifestacja pod hasłem „Chcemy być SAFE!” przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
"Śmierdzi to weto ruską skarpetą". Protest w sprawie SAFE
Śródmieście
Nielegalne parkowanie przed stadionem Legii Warszawa
Jeżdżą po chodniku, byle nie zapłacić. Już niedługo
Śródmieście
Bolid
Jasna kula ognia przecięła niebo nad Mazowszem. Nagranie
METEO
Pożar pustostanu w Wawrze
Ogień i kłęby dymu. Sterty śmieci utrudniały akcję strażaków
Wawer
41-latek został zatrzymany
Utopił w wannie swoją znajomą. Jest wyrok
Okolice
Pobicie w samochodzie
Dwóch z młotkiem na jednego. Bili się w zaparkowanym aucie
Okolice
Pożar w miejscowości Podgać
Z łąki rozprzestrzenił się na las. Duży pożar pod Wyszkowem
Okolice
Stado dzików wtargnęło na torowisko w Wilanowie
Dziki kontra tramwaj. Motorniczy dzwonił, ale nie reagowały
Wilanów
