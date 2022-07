"Wolne serca" na rocznicę Powstania Warszawskiego. Kwiat Jabłoni i goście zagrali w Parku Wolności

Piosenki o wolności i o jej przeżywaniu

- Dzisiejszy dzień jest dla nas niesamowicie ważny. Jest to zwieńczenie naszych wielu tygodni pracy nad projektem "Wolne serca", które przygotowaliśmy wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego. I jest to niesamowite, że możemy w tym brać udział, że możemy to wszystko organizować, robić i grać, bo po pierwsze stworzyliśmy nowy skład muzyków właśnie pod kątem tego projektu - mówił na scenie Jacek Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni. I dodał: - Po drugie, robimy utwory nie nasze, które są utworami pięknymi i ważnymi dla nas, i wydaje mi się, że w ogóle dla naszej pamięci, jako społeczeństwa.

Wojna w Ukrainie, koszmar nadal trwa

Sienkiewicz w czasie koncertu ocenił, że wojna w Ukrainie jest nadal "czymś przerażającym". - Możemy ocenić jak niesamowite jest to, co się dzieje teraz, tutaj. Wolność to jest taka wartość, która jest warunkiem do zaistnienia każdej innej wartości w społeczeństwie. I chcielibyśmy wam powiedzieć, tak przypomnieć, bo być może wszyscy o tym pamiętamy, ale jednak jest do dla nas coś bardzo ważnego, że ten koszmar, który się dzieje w Ukrainie, trwa nadal i pomimo tego, że oczywiście jako naród pokazaliśmy niesamowity zryw na początku inwazji, to wydaje mi się, że powinniśmy o tym pamiętać, że potrzeby nadal są nieustannie i powinniśmy tam pomagać ile się da, ile możemy ciągle, bo to jest bardzo ważne – zaapelował muzyk przed zagraniem piosenki "Nie, nie, nie" T. Love.