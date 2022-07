"Wolne serca" w czasach wojny. Kwiat Jabłoni na rocznicę Powstania

Płyta i koncert w Parku Wolności to stały punkt obchodów 1 sierpnia. Muzeum sięga po artystów różnych pokoleń i gatunków. W tym roku do współpracy zaproszono Kwiat Jabłoni. Zespół tworzy rodzeństwo: Kasia Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz. To oni dokonali wyboru utworów na album "Wolne serca". Będzie to 10 piosenek (coverów), które dla dwójki artystów sposób opowiadają o wolności. - Chcemy stworzyć, wraz z innymi muzykami, album przypominający o tym, że wolność jest piękną wartością, która stanowi warunek szczęśliwego i godnego życia wszystkich ludzi - mówią o swoich intencjach Kasia i Jacek.