Królik w małej klatce porzucony w altanie śmietnikowej

- To nie przypadek, że się tam znalazł. Kiedy weszliśmy do wolnostojącej murowanej altany klatka z królikiem stała na klapie dużego pojemnika na śmieci. Mimo niskiej temperatury, ktoś celowo tam go wystawił – mówi cytowana w komunikacie insp. Joanna Gos-Kowalska z Ekopatrolu.

Trząsł się z zimna, siedział w za małej klatce

Czarny królik to około roczny samiec. Trząsł się z zimna. Na dodatek klatka, w której go pozostawiono była dla niego za mała. - Być może królik był prezentem na Gwiazdkę, a gdy właściciel zorientował się, z jakimi wiąże się to obowiązkami, po prostu pozbył się go w ten sposób. A mógł go przecież oddać komuś innemu - dodaje funkcjonariuszka.