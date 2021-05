Uciekał z rowerem, goniony przez właściciela. Policji powiedział, że chce w więzieniu odpocząć od matki

Policja zatrzymała podejrzanego o kradzieże rowerów z Woli, Ursynowa i Mokotowa. Tłumaczył, że kradł, bo... chciał odpocząć od matki w więzieniu. Teraz już ma na to szanse - grozi mu do pięciu lat.

Okazało się, że to nie była pierwsza kradzież mężczyzny. - Był on już poszukiwany przez funkcjonariuszy z Ursynowa i Mokotowa do kradzieży siedmiu innych rowerów - wyjaśnia rzecznik.

Chciał odpocząć w więzieniu

Po usłyszeniu zarzutów na Woli, 34-latek trafił na Mokotów. - Pierwsze pytanie, jakie zadał policjantowi, dotyczyło tego, czy pójdzie do więzienia. Kiedy funkcjonariusz odpowiedział, że to sąd podejmie decyzje na dalszym etapie, podejrzany wyraził niezadowolenie. Stwierdził, że chce iść do więzienia, ponieważ ma dość ciągłych kłótni z matką i chce wreszcie od niej odpocząć w więzieniu. Do wszystkiego się przyznał, licząc na to, że sąd nie wypuści go już na wolność - relacjonuje Koniuszy.