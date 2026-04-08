Przecięli kłódki i łańcuchy. Ich łupem padły rowery i hulajnogi

Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące włamania do piwnicy. Sprawcy przecięli kłódki i łańcuchy. Z pomieszczenia zabrali rowery elektryczne oraz hulajnogi.

Odzyskali część łupu

Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Jak przekazali, następnego dnia w ich ręce wpadł pierwszy z podejrzanych, a zaraz po nim jego domniemany wspólnik.

"Policjanci odzyskali część skradzionego łupu. W wyniku ustaleń funkcjonariuszy okazało się, że obaj mężczyźni mają na sumieniu także usiłowanie kradzieży z włamaniem do innej piwnicy" - przekazała w komunikacie nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Kradzieże w drogeriach

Policjanci ustalili również, że jeden z podejrzanych - 27-latek dokonał wcześniej kradzieży w drogeriach oraz w aptece. Jego łupem padały artykuły kosmetyczne.

"Mężczyzna miał już wcześniej konflikt z prawem i przebywał w zakładzie karnym, który opuścił we wrześniu ubiegłego roku" - dodała Sulowska.

Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące usiłowania kradzieży z włamaniem i kradzieży z włamaniem. 27-latek odpowie dodatkowo za kradzieże. Obaj zostali objęci policyjnym dozorem. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

Podejrzani o włamanie zatrzymani