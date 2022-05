Rowery znikały z garaży i komórek. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

Złodziej działał głównie na Woli, we Włochach i na Ochocie. Z garaży podziemnych i komórek lokatorskich, do których się włamywał, znikały rowery warte nawet kilka tysięcy złotych. Wolscy policjanci zatrzymali nie jednego, a dwóch mężczyzn - podejrzanego o kradzieże i podejrzanego o paserstwo.

O zatrzymaniu poinformowała rzeczniczka wolskiej komendy Marta Sulowska. Sprawą zajmowali się policjanci z Wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. - Intensywne czynności oraz wiedza operacyjna doprowadziła ich do mężczyzny, który miał mieć związek z ich kradzieżami. Rowery miały zostały skradzione z garaży podziemnych oraz podczas włamania do komórki lokatorskiej, a ich wartość wynosiła od 1200 do 7000 złotych - oszacowała.

Wielokrotnie notowany i poszukiwany

- Kilka dni temu policjanci przystąpili do realizacji i udali się do lokalu, w którym przebywał 34-letni mężczyzna. Został on zatrzymany i doprowadzony do komendy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu siedmiu zarzutów, sześciu kradzieży, natomiast jeden zarzut dotyczył kradzieży z włamaniem - przekazała Sulowska. Dodatkowo mężczyzna miał też sześć miesięcy do odsiadki za przestępstwo uszkodzenia mienia.