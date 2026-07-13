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Wola

Policja: kradli tożsamość innych osób, zakładali konta i zaciągali pożyczki

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Policja zatrzymała cztery osoby
Wolscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn w związku z oszustwami
Źródło wideo: KRP Warszawa IV
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa IV
Policjanci z Woli zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Według śledczych zatrzymani kradli tożsamość innych osób, na które kolejno zakładali rachunki bankowe. Zaciągali pożyczki, ale też wypłacali pieniądze. Podejrzanym przedstawiono łącznie 31 zarzutów. Zostali tymczasowo aresztowani.

Wolscy policjanci wpadli na trop oszustów przy rozpracowywaniu kradzieży zegarków i plecaka. W tej sprawie zostało wszczęte dochodzenie, funkcjonariusze szybko namierzyli osobę podejrzaną.

- Kiedy doszło do zatrzymania 47-latka w jego mieszkaniu, policjanci przeprowadzili przeszukanie. W trakcie czynności operacyjni znaleźli kartę płatniczą oraz dowód osobisty na dane innej osoby, ze zdjęciem zatrzymanego. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, policjanci rozpoczęli czynności mające na celu wyjaśnienie pochodzenia znalezionego dokumentu - przekazała rzeczniczka wolskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska.

Biuro do oszustw i kilkaset kart SIM

Policjantka podkreśliła, że skrupulatne, wielogodzinne czynności krok po kroku doprowadziły do rozwikłania tej sprawy. Wkrótce policjanci ustalili przestępczy proceder, polegający na podrabianiu i posługiwaniu się przez sprawców dokumentami innych osób bez ich wiedzy i zgody, zakładaniem na ich dane kont bankowych, zaciąganiem kredytów i pożyczek oraz wypłacaniem pieniędzy z bankomatów.

- Operacyjni namierzyli również wynajęte biuro, które służyło jako "callcenter" do przestępczego procederu. Podczas przeszukania "biura", policjanci znaleźli tam kilkaset kart SIM, telefony komórkowe, laptopy, karty bankomatowe, modulator głosu oraz szereg różnych dokumentów, a także podrobione dokumenty osobiste, na których były inne nazwiska osób, natomiast na zdjęciach widniał jeden i ten sam mężczyzna - wymieniła nadkomisarz Sulowska.

Policjanci przeanalizowali zgromadzone materiały, ustalili sposób działania sprawców i okazało się, że każdy z nich miał przypisaną rolę. - Dotarli do pokrzywdzonych oraz spersonalizowali osoby podejrzane o ten przestępczy proceder. Jak ustalili, w jednym przypadku, sprawcy założyli na dane personalne pokrzywdzonego, bez jego wiedzy i zgody rachunek bankowy, a następnie podszywali się pod niego, oferując w sieci przyspieszone kursy na prawo jazdy. W taki sposób przejmowali od innych osób pokrzywdzonych wpłaty środków finansowych na ten cel, bez zamiaru realizacji swojej oferty. Dopuścili się oszustw na łączną kwotę ponad 223 tysięcy złotych - wyliczyła policjantka.

Dwaj z nich to bracia

W sprawie zostało wszczęte śledztwo przez prokuraturę. Śledczy gromadzili materiał procesowy i z policjantami docierali do każdej z osób, która brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej. - Dwaj mężczyźni to bracia w wieku 30 i 34 lat, którzy przebywali na wolności w ramach zawieszonego tymczasowego aresztu, wcześniej notowani i karani za róże przestępstwa. Pozostali dwaj mężczyźni w wieku 53 i 49 lat również wpadli w ręce operacyjnych. Obaj przebywali łącznie około 20 lat w zakładach karnych, za różne przestępstwa - wymieniła rzeczniczka wolskiej policji.

Policjanci przy dwóch z zatrzymanych znaleźli narkotyki oraz gotówkę i telefony komórkowe. Po zgromadzeniu materiału dowodowego przez śledczych podejrzani usłyszeli łącznie 31 zarzutów dotyczących zorganizowanej grupy przestępczej, kradzieży tożsamości w zbiegu z oszustwem i usiłowaniem oszustwa, gdzie łączna wartość strat przekroczyła 300 tysięcy złotych. Dwóch z podejrzanych dodatkowo odpowie za posiadanie narkotyków.

Policja zatrzymała cztery osoby
Policja zatrzymała cztery osoby
Policja zatrzymała cztery osoby
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV
Policja zatrzymała cztery osoby
Policja zatrzymała cztery osoby
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV
Policja zatrzymała cztery osoby
Policja zatrzymała cztery osoby
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV
Policja zatrzymała cztery osoby
Policja zatrzymała cztery osoby
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Wydział ds. Wojskowych, zwróciła się do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt wobec podejrzanych. Z uwagi na znaczną wartość przestępstw przeciwko mieniu, zatrzymanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawieoszustwa
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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