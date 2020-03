Komisja weryfikacyjna przesłuchała byłego zastępcę Hanny Gronkiewicz-Waltz

Komisja weryfikacyjna przeprowadziła we wtorek drugą rozprawę poświęconą zwrotowi w 2012 roku boiska szkolnego przy Liceum Mikołaja Kopernika przy Bema. Pierwsze posiedzenie odbyło się pod koniec stycznia . Jak przypomina PAP, decyzja zwrotowa została wydana na rzecz spółki, która planowała wybudowanie na tym terenie budynków mieszkalno-usługowych. Podpisał ją wicedyrektor stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub R. W decyzji została ustanowiona służebność drogi do terenu, na którym znajdowało się boisko szkolne.

"Zespół mógł tylko rekomendować"

- Brawo, brawo, brawo za pamięć - zareagował na to Kaleta. I dopytywał, kto podczas posiedzenia zespołu koordynującego wyraził opinię i czym przekonał zespół koordynujący do innej rekomendacji niż przedstawił dyrektor Mikos oraz która przed posiedzeniem zespołu została zaakceptowana przez Wojciechowicza. Na to były wiceprezydent miasta odpowiedział, że nie pamięta.