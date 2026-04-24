Wola Zastępca komendanta spowodował kolizję po pijanemu. Nowe informacje

Śledztwo w sprawie policjanta (zdj. ilustracyjne) Źródło: DarSzach/Shutterstock

W czwartek napisaliśmy o wiceszefie komendy rejonowej na Woli, który spowodował kolizję, będąc pod wpływem alkoholu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w organizmie policjanta wykryto także ślady narkotyków. W piątek udało nam się to oficjalnie potwierdzić w koszalińskiej prokuraturze. Dlaczego akurat tam? Bo to kolizji doszło w Kołobrzegu.

- Wstępne badanie testerem wykazało, że mężczyzna był prawdopodobnie pod wpływem kokainy. Nie opieramy się jednak na badaniach wykonanych narkotestem, od mężczyzny została pobrana krew do badań - powiedziała nam prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Jak zastrzegła, wynik badania krwi będzie znany za około miesiąc.

Prokuratura rozpoczęła śledztwo

W środę Prokuratura Okręgowa w Koszalinie wszczęła śledztwo w sprawie zdarzenia. - Kierowca usłyszał zarzut z artykułu 178a paragraf 1 Kodeksu karnego dotyczący prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego - dodała prok. Dziadczyk.

Wobec policjanta nie orzeczono środków izolacyjnych, zostanie zastosowane poręcznie majątkowe.

Kolizja i odwołanie ze stanowiska

Kolizja z udziałem zastępcy komendanta rejonowego policji na Woli miała miejse w środę. Jak udało nam się dowiedzieć, do zdarzenia doszło przed jedną z galerii handlowych w Kołobrzegu.

"Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby, kierując samochodem, doprowadził do kolizji z innym pojazdem. Jak się okazało, znajdował się pod wpływem alkoholu. Została mu pobrana krew do dalszych badań" - podała w środę w komunikacie Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV.

Policja nie sprecyzowała, ile promili alkoholu w organizmie miał mundurowy. Z informacji podanych przez Radio Szczecin wynika, że badanie wykazało prawie 1,5 promila.

Procedura wydalenia ze służby

W czwartek funkcjonariusz został odwołany z zajmowanego stanowiska. Ponadto komendant stołeczny policji podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, a także procedury administracyjnej zawieszenia oraz wydalenia ze służby. Policja informowała, że poniesie on także odpowiedzialność karną.

