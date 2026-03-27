Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Jechał śmieciarką, uderzył w tramwaj. Kierowca był pijany

Do kolizji doszło na Woli
Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku
Źródło: TVN24
Do nietypowej kolizji doszło w piątek po południu na warszawskiej Woli. Kierujący małą śmieciarką zderzył się z tramwajem. Nikomu nic się nie stało, ale okazało się, że kierowca był nietrzeźwy.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 14.56. Na skrzyżowaniu ulicy Wolskiej z Sokołowską 27-latek, obywatel Polski, jechał małą śmieciarką. Chciał skręcić w lewo w Sokołowską, nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi i doprowadził do zderzenia. Mężczyzna miał trzy promile alkoholu w organizmie - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Do kolizji doszło na Woli
Źródło: KSP

Na miejscu pracowały policja i nadzór ruchu Tramwajów Warszawskich. Nie ma utrudnień w ruchu tramwajowym.

Źródło: KSP
Autorka/Autor: Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
