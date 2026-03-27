Jechał śmieciarką, uderzył w tramwaj. Kierowca był pijany

- Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 14.56. Na skrzyżowaniu ulicy Wolskiej z Sokołowską 27-latek, obywatel Polski, jechał małą śmieciarką. Chciał skręcić w lewo w Sokołowską, nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi i doprowadził do zderzenia. Mężczyzna miał trzy promile alkoholu w organizmie - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Na miejscu pracowały policja i nadzór ruchu Tramwajów Warszawskich. Nie ma utrudnień w ruchu tramwajowym.
Autorka/Autor: Katarzyna Kędra
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KSP