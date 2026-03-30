Pojazd medyczny zderzył się z tramwajem

Do zdarzenia doszło o godzinie 11 na skrzyżowaniu ulicy Kasprzaka i Płockiej. Jak przekazał nam rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz, ze składem linii numer 11 zderzył się samochód transportu medycznego.
- Nikt nie został poszkodowany - podkreśla młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Opisuje, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Policjanci wyjaśniają na miejscu jej okoliczności.
Zarząd Transportu Miejskiego podał, że wystąpiły utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 10 i 11 w kierunku Wyścigów i Sielec. Składy zostały skierowane na trasy objazdowe ulicami Wolską i Skierniewicką. Ruch został wznowiony około godziny 11.45.
