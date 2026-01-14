Auto wjechało po kolizji do lokalu usługowego

Do zdarzenia doszło około godziny 9.30 na ulicy Towarowej w rejonie skrzyżowania z Jaktorowską. - Kierujący mercedesem jechał ulicą Towarową od strony alei "Solidarności". Znajdował się na środkowym pasie i chciał zmienić go na prawy pas. Niestety zahaczył o skodę, która uderzyła w barierki, natomiast kierujący mercedesem uderzył w budynek - informuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Jak dodaje, nikt nie został poszkodowany. - Kierujący byli trzeźwi - zaznacza. Policja zakwalifikowała to zdarzenie jako kolizję.
Zdjęcia oraz nagrania z miejsca kolizji otrzymaliśmy także na Kontakt24. Widzimy na nich, że mercedes wpadł w szybę lokalu usługowego i wjechał do środka, niszcząc znajdujące się tam meble.
Autorka/Autor: kk/PKoz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24