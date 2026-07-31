Wola Msza, przemarsze, spektakl i koncert. 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego Oprac. Alicja Glinianowicz |

Przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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W sobotę 1 sierpnia miną 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji zaplanowano bogaty program obchodów.

Kilkadziesiąt wydarzeń

W piątek 31 lipca o godz. 18 na Placu Krasińskich odbędzie się uroczysta polowa msza św. Następnie odczytany zostanie Apel Pamięci, a pod pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich będzie można złożyć kwiaty. Udział w tych uroczystościach zapowiedział prezydent RP Karol Nawrocki.

82. rocznicę Powstania Warszawskiego upamiętni również spektakl "Było niegorąco" w reżyserii Aleksandry Bielewicz, którego premierę zaplanowano w nocy z piątku 31 lipca na sobotę 1 sierpnia. Spektakl zainspirowały teksty Anny Świrszczyńskiej i Mirona Białoszewskiego - dwojga artystów, którzy doświadczyli wojennej rzeczywistości i pozostawili po sobie świadectwa tamtych dni.

Punktem kulminacyjnym obchodów będzie 1 sierpnia. W tym dniu o godz. 9 rozpoczną się uroczystości przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela "Montera", dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego przy ul. Filtrowej 68 (dawna siedziba konspiracyjnej kwatery Okręgu Warszawskiego AK), gdzie będzie możliwe złożenie kwiatów.

Uroczystości przed pomnikiem "Mokotów Walczący - 1944" rozpoczną się o godz. 10 w parku Dreszera. O godz. 11 tradycyjnie stamtąd wyruszy Marsz Mokotowa. Uczestnicy marszu przejdą o godz. 11 ulicą Puławską do Dworkowej przed obelisk "Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa". Po Marszu od godz. 11.30 zaplanowano składanie kwiatów pod obeliskiem Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa.

Główne uroczystości (godzina "W") przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach rozpoczną się o godz. 17. Dla upamiętnienia 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego o godz. 17 zostaną uruchomione syreny alarmowe miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy ciągły, trwający minutę. Na godz. 17 zaplanowano także zgromadzenia publiczne i przemarsze.

Koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" rozpocznie się o godz. 20.30 na placu Piłsudskiego. W tym roku Warszawiacy po raz 20. spotkają się na wspólne śpiewanie piosenek powstańczych z udziałem orkiestry i chóru pod kierownictwem Bartłomieja Wąsika. Wydarzenie będzie transmitowane w TVP1 i w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego.

O godz. 21 rozpoczną się uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego w Parku Akcji "Burza" (ul. Bartycka). Przewidziano podniesienie flagi państwowej, zapalenie "Ognia pamięci" przyniesionego przez "Sztafetę Pokoleń" z Grobu Nieznanego Żołnierza, złożenie kwiatów, włączenie iluminacji świetlnej pomnika.

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Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 o godzinie 17. Do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.