Logo TVN Warszawa
Warszawa
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Msza, przemarsze, spektakl i koncert. 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

|
Muzeum Powstania Warszawskiego
Przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
W Warszawie zaplanowano liczne uroczystości związane z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. W piątek, w przeddzień rocznicy, odbędą się między innymi uroczysta polowa msza święta oraz Apel Pamięci, w których udział zapowiedział prezydent RP Karol Nawrocki.

W sobotę 1 sierpnia miną 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji zaplanowano bogaty program obchodów.

Kilkadziesiąt wydarzeń

W piątek 31 lipca o godz. 18 na Placu Krasińskich odbędzie się uroczysta polowa msza św. Następnie odczytany zostanie Apel Pamięci, a pod pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich będzie można złożyć kwiaty. Udział w tych uroczystościach zapowiedział prezydent RP Karol Nawrocki.

82. rocznicę Powstania Warszawskiego upamiętni również spektakl "Było niegorąco" w reżyserii Aleksandry Bielewicz, którego premierę zaplanowano w nocy z piątku 31 lipca na sobotę 1 sierpnia. Spektakl zainspirowały teksty Anny Świrszczyńskiej i Mirona Białoszewskiego - dwojga artystów, którzy doświadczyli wojennej rzeczywistości i pozostawili po sobie świadectwa tamtych dni.

Punktem kulminacyjnym obchodów będzie 1 sierpnia. W tym dniu o godz. 9 rozpoczną się uroczystości przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela "Montera", dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego przy ul. Filtrowej 68 (dawna siedziba konspiracyjnej kwatery Okręgu Warszawskiego AK), gdzie będzie możliwe złożenie kwiatów.

Uroczystości przed pomnikiem "Mokotów Walczący - 1944" rozpoczną się o godz. 10 w parku Dreszera. O godz. 11 tradycyjnie stamtąd wyruszy Marsz Mokotowa. Uczestnicy marszu przejdą o godz. 11 ulicą Puławską do Dworkowej przed obelisk "Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa". Po Marszu od godz. 11.30 zaplanowano składanie kwiatów pod obeliskiem Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa.

Główne uroczystości (godzina "W") przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach rozpoczną się o godz. 17. Dla upamiętnienia 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego o godz. 17 zostaną uruchomione syreny alarmowe miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy ciągły, trwający minutę. Na godz. 17 zaplanowano także zgromadzenia publiczne i przemarsze.

Koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" rozpocznie się o godz. 20.30 na placu Piłsudskiego. W tym roku Warszawiacy po raz 20. spotkają się na wspólne śpiewanie piosenek powstańczych z udziałem orkiestry i chóru pod kierownictwem Bartłomieja Wąsika. Wydarzenie będzie transmitowane w TVP1 i w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego.

O godz. 21 rozpoczną się uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego w Parku Akcji "Burza" (ul. Bartycka). Przewidziano podniesienie flagi państwowej, zapalenie "Ognia pamięci" przyniesionego przez "Sztafetę Pokoleń" z Grobu Nieznanego Żołnierza, złożenie kwiatów, włączenie iluminacji świetlnej pomnika.

***

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 o godzinie 17. Do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
21 min
pc
Marcin Kierwiński
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Muzeum Powstania WarszawskiegoPowstanie Warszawskie
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
W rejonie torowiska w Ursusie znaleziono nieprzytomnego 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
"Zachowywał abstynencję, ale miał imieniny". Grozi mu 12 lat więzienia
Okolice
Trwa remont Elizeum
Osuszają jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Warszawie
Śródmieście
Mężczyzna, mimo odebranych uprawnień i tego, że jeździ po alkoholu, wciąż wyjeżdża na ulice i powoduje kolejne wypadki
Mieszkańcy bali się tragedii. Sami zatrzymali drogowego recydywistę
"Uwaga!" TVN
Strażnicy miejscy skontrolowali pustostan
"Wprowadzał się" do pustostanu, jego partnerka już tam była
Praga Południe
Śmiertelne potrącenie w miejscowości Sokolniki
Mężczyzna zginął pod kołami ciągnika
Okolice
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Dziewięciolatek w nocy na ulicy poprosił o pomoc
Okolice
Potrącenie rowerzysty przy ulicy Sokola (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerzysta potrącony na przejściu dla pieszych
Praga Południe
Ratusz ogranicza koszenie traw
Nie będą kosić trawników
Śródmieście
Utrudnienia na trasie S7 w rejonie Michałówka
Na S7 ładunek wysypał się z tira
Okolice
Zbierają podpisy pod wnioskiem referendalnym o odwołanie prezydenta Warszawy
Chcą referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Zbierają podpisy
Śródmieście
Zakazy parkowania (zdj. ilustracyjne)
Zakazy parkowania i zamknięte ulice w czasie obchodów
Śródmieście
Uderzyła w kilka samochodów i porzuciła rozbite auto
Pijana wracała z imprezy. Uszkodziła zaparkowane auta i motocykl. Uciekła
Targówek
Szpital w Nowym Dworze Mazowieckim
Dyrektor szpitala pod Warszawą odwołany. Jest oświadczenie
Zespół autorów
Artur WęgrzynowiczAlicja GlinianowiczKatarzyna Kędra
Obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Parku Wolności
"Jesteście mądrością współczesnej Polski". Prezydenci spotkali się z powstańcami
Wola
Lekceważył wyroki sądu i wsiadał za kierownicę po alkoholu
Jechał pijany, mimo sądowego zakazu. Sąd nie zgodził się na areszt
Okolice
Funkcjonariusze rozbili ogniwo grupy działającej metodą "na policjanta"
Przekonywał, że jest obserwowana przez grupę przestępczą
Mokotów
Fotoreporter na ulicy Wareckiej, sierpień 1944
Reporterska wędrówka po walczącej Warszawie
Piotr Bakalarski
Aleje Jerozolimskie - remont torowiska
Tramwaje wracają na Grójecką i w Aleje Jerozolimskie. Jest termin
Śródmieście
Aga Zaryan
"Umiera piękno". Muzyczna opowieść o Powstaniu Warszawskim
Wola
Obrażali nastoletniego Ukraińca w pociągu
Pasażerowie i kierownik pociągu stanęli w obronie młodego Ukraińca
Okolice
Policja zatrzymała 63-latka
"Ta osoba nienawidzi Ukraińców". Wygrażał sąsiadowi, został zatrzymany
Okolice
Wanda Traczyk-Stawska
Wanda Traczyk-Stawska z poruszającym apelem do mieszkańców Warszawy
Śródmieście
25-latkowi grozi dożywocie
Wynajmował pokój 25-latkowi, doszło do sprzeczki. Właściciel nie żyje
Okolice
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Dwóch skazanych z Łukaszem Żakiem trafiło do aresztu. Trzeciego szuka policja
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Chyliny
Wiózł pacjentów na dializy. Zginęły trzy osoby. Zarzuty
Okolice
Potrącenie nastolatka koło Legionowa
Potrącił 17-latka, notorycznie łamał przepisy. Sąd stracił cierpliwość
Klaudia Kamieniarz
Wypadek motocyklisty we Włochach
Motocyklista zderzył się z autem. Trafił do szpitala
Włochy
Dorota Rabczewska - Doda
Prokuratura zdecydowała w sprawie Dody
Śródmieście
Umywalka nablatowa czy wpuszczana? Co wybrać do łazienki
Umywalka nablatowa czy wpuszczana? Co wybrać do łazienki
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Katastrofa samolotu na Bemowie
Skręcił w lewo i zaczął spadać. Raport po katastrofie awionetki
Klaudia Kamieniarz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki