Wola 95-latek nie wiedział, gdzie jest. Miał coś, co pomogło mu szybko wrócić do domu

Profesor Bartosz Karaszewski o objawach wskazujących na udar mózgu Źródło zdj. gł.: Straż Miejska

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Przed godziną 7 we wtorek, 7 lipca, strażnicy miejscy dostali zgłoszenie od kierowcy autobusu, który poprosił o pomoc w sprawie starszego pasażera.

"Nie potrafił powiedzieć, gdzie się znajduje"

Autobus stał na przystanku "Stawki 02" na Muranowie. "Wskazany przez kierowcę 95-latek nie potrafił powiedzieć, gdzie się znajduje, ani dokąd jedzie. Sprawiał wrażenie zagubionego i zdezorientowanego" - przekazali strażnicy miejscy.

Starszy mężczyzna opuścił pojazd, nie skarżył się na żadne dolegliwości i nie chciał skorzystać z pomocy medycznej.

"Podczas rozmowy wyjął z kieszeni portfel, ale nie potrafił go otworzyć" - dodali strażnicy.

Jak się okazało, miał tam dwie niewielkie kartki - jedną ze swoimi danymi, a drugą z numerem telefonu do córki. Dzięki tym informacjom mogli skontaktować się z rodziną mężczyzny.

Odwieźli go pod wskazany adres, gdzie czekała już na niego wnuczka. Kobieta powiedziała, że dziadkowi zdarzały się wcześniej podobne "wyprawy".

Strażnicy podziękowali rodzinie za umieszczenie danych kontaktowych w portfelu - prosty gest, który w tej sytuacji okazał się niezwykle ważny.

Takie karty mogą pomóc starszym osobom wrócić do domu Źródło zdjęcia: SM Warszawa

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