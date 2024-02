Tramwaj pojedzie nowym odcinkiem na Kasprzaka. Jest termin

Przekazał, że na ulicy Wolskiej trwa w tej chwili intensywne betonowanie rejonu skrzyżowania Elekcyjnej i Wolskiej. - Termin, który jest podawany, kontraktowy, to 25 marca i zostanie on dotrzymany - dodał.

Górna warstwa jezdni później

- Jedyne, czego nie mogę obiecać, to, że będzie wylana górna warstwa jezdni na niektórych fragmentach ścieżek rowerowych i na skrzyżowaniu ulic Ordona i Kasprzaka, gdzie jest plama bez górnej warstwy - zaznaczył. Wyjaśnił, że nie wynika to lenistwa, tylko ta górna warstwa lubi ciepło i sucho, więc tramwajarze wolą to zrobić miesiąc później, niż narażać się na odklejanie tej warstwy i szybszą jej degenerację. - Zrobimy to w pierwszy weekend, w którym będzie stabilna temperatura i brak opadów - obiecał.