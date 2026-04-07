Powstała dla zamożnego mieszczaństwa, trafiła do rejestru zabytków

Kamienica przy ulicy Chmielnej została zabytkiem Źródło: WUOZ w Warszawie

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kamienica Naftala i Frajdy Nisenszalów przy Chmielnej 130 wzniesiona została pod koniec XIX wieku jako jednopodwórzowa z przeznaczeniem na wynajem lokali mieszkalnych o zróżnicowanym standardzie oraz użytkowych. Budynek wielokrotnie zmieniał właścicieli.

Wpisana do rejestru kamienica wybudowana została w stylu secesyjnym. Miała piękną fasadę z mnóstwem zdobień, z których po czasach PRL została tylko goła ściana. W tej chwili kamienica jest opuszczona i czeka na remont.

Była "świadkiem" intensywnych walk

"Kamienica dokumentuje dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie Woli na przełomie XIX i XX wieku, w tym inwestycji mieszkaniowych społeczności żydowskiej, która dominowała w tej części miasta" - zaznaczył mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz.

Podkreślił, że o wartości historycznej budynku świadczą również jego dzieje w czasie II wojny światowej - kamienica znajdowała się w rejonie intensywnych walk o Dworzec Główny i Dworzec Pocztowy, zarówno podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, jak i Powstania Warszawskiego.

Na początku sierpnia i września 1944 roku w rejonie kamienicy znajdował się posterunek żołnierzy Powstania Warszawskiego, w tym zgrupowania "Chrobry II", walczącego o zdobycie i utrzymanie Dworca Pocztowego. Po 1945 roku, pomimo planów rozbiórki, fragment północnej pierzei zachodniego odcinka ulicy Chmielnej zachowano.

"Dokumentuje pierwotny charakter zabudowy ulicy"

"Kamienica przy Chmielnej 130, wraz z sąsiadującymi z nią budynkami nr 128 i 126 stanowi świadectwo historycznej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku, dokumentuje pierwotny charakter zabudowy ulicy, a tym samym stanowi ważne świadectwo historyczne rozwoju przestrzennego Woli. Z uwagi na stosunkowo nieliczne zachowane przykłady XIX-wiecznej zabudowy mieszkaniowej na terenie dzielnicy Wola, kamienica przy ulicy Chmielnej 130 jest cennym świadectwem historii i kultury materialnej tego okresu" - zaznaczył Dawidowicz.

W decyzji MWKZ została podkreślona także wysoka wartość artystyczna budynku, który pomimo dokonanych przekształceń, w tym skucia tynków z oryginalną dekoracją elewacji oraz rozbiórki oficyny poprzecznej, zachowuje czytelny układ jednopodwórzowy, formę, opracowanie i koncepcję architektoniczną. Kamienica przy ulicy Chmielnej 130 powstała dla przedstawicieli zamożnego mieszczaństwa.