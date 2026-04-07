Wola

Powstała dla zamożnego mieszczaństwa, trafiła do rejestru zabytków

Kamienica przy ulicy Chmielnej została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Pochodzi z końca XIX wieku. Powstała z myślą o zamożnym mieszczaństwie. W czasie II wojny światowej znajdowała się w rejonie intensywnych walk o Dworzec Główny i Dworzec Pocztowy. Kamienica przy Chmielnej trafiła do rejestru zabytków.

Kamienica Naftala i Frajdy Nisenszalów przy Chmielnej 130 wzniesiona została pod koniec XIX wieku jako jednopodwórzowa z przeznaczeniem na wynajem lokali mieszkalnych o zróżnicowanym standardzie oraz użytkowych. Budynek wielokrotnie zmieniał właścicieli.

Wpisana do rejestru kamienica wybudowana została w stylu secesyjnym. Miała piękną fasadę z mnóstwem zdobień, z których po czasach PRL została tylko goła ściana. W tej chwili kamienica jest opuszczona i czeka na remont.

Była "świadkiem" intensywnych walk

"Kamienica dokumentuje dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie Woli na przełomie XIX i XX wieku, w tym inwestycji mieszkaniowych społeczności żydowskiej, która dominowała w tej części miasta" - zaznaczył mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz.

Podkreślił, że o wartości historycznej budynku świadczą również jego dzieje w czasie II wojny światowej - kamienica znajdowała się w rejonie intensywnych walk o Dworzec Główny i Dworzec Pocztowy, zarówno podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, jak i Powstania Warszawskiego.

Na początku sierpnia i września 1944 roku w rejonie kamienicy znajdował się posterunek żołnierzy Powstania Warszawskiego, w tym zgrupowania "Chrobry II", walczącego o zdobycie i utrzymanie Dworca Pocztowego. Po 1945 roku, pomimo planów rozbiórki, fragment północnej pierzei zachodniego odcinka ulicy Chmielnej zachowano.

"Dokumentuje pierwotny charakter zabudowy ulicy"

"Kamienica przy Chmielnej 130, wraz z sąsiadującymi z nią budynkami nr 128 i 126 stanowi świadectwo historycznej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku, dokumentuje pierwotny charakter zabudowy ulicy, a tym samym stanowi ważne świadectwo historyczne rozwoju przestrzennego Woli. Z uwagi na stosunkowo nieliczne zachowane przykłady XIX-wiecznej zabudowy mieszkaniowej na terenie dzielnicy Wola, kamienica przy ulicy Chmielnej 130 jest cennym świadectwem historii i kultury materialnej tego okresu" - zaznaczył Dawidowicz.

W decyzji MWKZ została podkreślona także wysoka wartość artystyczna budynku, który pomimo dokonanych przekształceń, w tym skucia tynków z oryginalną dekoracją elewacji oraz rozbiórki oficyny poprzecznej, zachowuje czytelny układ jednopodwórzowy, formę, opracowanie i koncepcję architektoniczną. Kamienica przy ulicy Chmielnej 130 powstała dla przedstawicieli zamożnego mieszczaństwa.

Czytaj także:
Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze
Niebezpieczne spotkania w stolicy. Dlaczego nie można dokarmiać dzików
Mokotów
Dachował uciekając przed policją
W ciągu 24 godzin został dwa razy zatrzymany. Powód był ten sam
Okolice
Kierowca uderzył w betonowe bariery
Uciekał przed policją, uderzył w bariery. Był pod wpływem alkoholu i narkotyków
Okolice
Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Wesoła
Złamana wierzba w Parku Moczydło
Połamane drzewa w parkach. Apel do mieszkańców
Wola
Policjanci zatrzymali podejrzaną o podpalenie włosów
"Poczułam okropny smród spalenizny". Zatrzymali podejrzaną o podpalenie włosów
W samolot LOT-u uderzył piorun
W samolot LOT-u uderzył piorun
Włochy
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant śmiertelnie postrzelił zatrzymanego. Jest śledztwo
Okolice
Chwilowe załamanie pogody
Ciemne chmury nad stolicą. Deszcz, silny wiatr, powalone drzewa
Wypadek w miejscowości Podzagajnik
Bus zderzył się z autem, trzy osoby ranne
Okolice
Lotnisko Chopina w Warszawie
Z lotniska prosto do aresztu. Dwóch zatrzymanych na Okęciu
Włochy
Akcja antyterrorystów na budynku w Warszawie w okolicy Ronda Radosława
Black Hawk nad budynkiem, antyterroryści na dachu. Minister potwierdza zatrzymania
Wola
Tramwaj na Placu Bankowym (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura w tramwaju. 61-latek raniony młotkiem
"Praski doktor" zatrzymany
"Praski Doktor" trafił do celi
Praga Północ
Wanda Traczyk-Stawska była gościem "Faktów po Faktach"
"Polska to ludzie, a nie plakaty z pięknymi hasłami". Urodziny bohaterki powstania
TVN24
Dziecko powiadomiło policję o awanturze w domu (zdj. ilustracyjne)
Po awanturze musiał się spakować i natychmiast opuścić dom
Okolice
Nowy żłobek na Targówku. Budowa wkracza w finałowy etap
Przyjmie 100 maluchów jeszcze w tym roku
Targówek
Niebezpieczna sytuacja w Izabelinie. Dyrekcja parku apeluje
Apel leśników. "Zachowaj dystans, minimum 50 metrów"
Okolice
Pożar turbiny wiatrowej
Płonęła turbina wiatrowa. Strażacy o uderzeniu pioruna
Okolice
Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Mocno wiało. Drzewa na budynkach, zerwany dach
Alicja Glinianowicz
Ukrył się w schowku pod sufitem
Ukrywał się w schowku pod sufitem
Okolice
Pożar radiowozu na Ursynowie
Przed komisariatem płonął radiowóz
Ursynów
pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
"Zaufany adwokat" odebrał pieniądze
Okolice
Policja interweniowała w Alei "Solidarości"
Autami po chodniku, sześć mandatów w jednym miejscu
Praga Północ
Jadłodzielnia na Bielanach
Nie wyrzucaj jedzenia, możesz je zostawić w jadłodzielni
Policyjna taśma (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymany mężczyzna śmiertelnie postrzelony podczas próby ucieczki
Okolice
Najpopularniejsze są bagażniki montowane na dachu
Spadł rower, uderzyło w niego sześć aut
Okolice
Tratwy dla ptaków wodnych
Tratwy dla ptaków na stawach
Mokotów
senior, telefon
Dzwonili, "ostrzegali", podawali "szczegóły". Aż przelała pieniądze
Okolice
Policja zabezpieczyła papierosy bez znaków akcyzy (zdj. ilustracyjne)
Balony z papierosami przylatywały zza wschodniej granicy
Okolice
