Wola

Tramwaj z Dworca Zachodniego na Wolę coraz bliżej. Jest ważna umowa

Trasa tramwajowa połączy podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Dworzec Zachodni otwarty
Źródło: Artur Węgrzynowsicz, tvnwarszawa.pl
Tramwaje Warszawskie podpisały w czwartek umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla trasy tramwajowej pomiędzy ulicą Kasprzaka a Dworcem Zachodnim. Dzięki temu połączeniu będzie można podróżować pomiędzy dzielnicami bez konieczności przejeżdżania przez centrum.

"W czwartek podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie nowego odcinka tramwajowego z Woli do Dworca Zachodniego. Połączy się on z budowaną obecnie trasą pomiędzy ul. Grójecką a Dworcem Zachodnim. Dzięki temu tworzymy szybkie i wygodne połączenie tramwajowe między Wolą a Ochotą, a docelowo aż do Wilanowa" – powiedział cytowany w komunikacie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prawie 1,5 kilometra nowej trasy

Planowana trasa tramwajowa połączy budowany obecnie podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka, łącząc tym samym Ochotę i Wolę. Tory poprowadzą w tunelu pod stacją kolejową, następnie w nowym tunelu i dalej w ciągu ulic Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego. Połączenie z ul. Kasprzaka zaplanowano w rejonie przystanku Szpital Wolski. Długość nowej trasy wyniesie ok. 1,4 km, z czego pod ziemią znajdzie się ok. 0,9 km.

Wartość tej inwestycji to 14,4 mln zł brutto, a opracowaniem dokumentacji zajmie się firma Databout.

"W pierwszym kroku wyłoniony w postępowaniu projektant będzie musiał opracować projekt wstępny i proponowane warianty trasy, różniące się m.in. miejscem zakończenia tunelu i lokalizacja rampy wyjazdowej" - przekazały Tramwaje Warszawskie.

Na trasie będą trzy zupełnie nowe zespoły przystankowe, w tym podziemne. Pierwszy podziemny przystanek będzie w rejonie peronu 9 stacji Warszawa Zachodnia i będzie połączony z przejściem podziemnym stacji.

Trasa tramwajowa połączypodziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Trasa tramwajowa połączypodziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Za tym przystankiem zaplanowano rozjazdy i tory odstawcze. Będą tam kończyły bieg tramwaje jadące zarówno od strony Ochoty, jak i Woli.

Drugi podziemny przystanek zaplanowano w rejonie ul. Tunelowej w kierunku Kasprzaka. Będzie on połączony ze stacją Warszawa Zachodnia oraz poziomem terenu. Przystanek ten będzie obsługiwać zarówno tramwaje jadące od strony Woli i kończące przy peronie 9, jak i jadące tranzytem między Wolą i Ochotą (i odwrotnie).

Trzeci przystanek, naziemny bądź podziemny (w zależności od wariantu), będzie zlokalizowany w rejonie ul. Prądzyńskiego.

Tramwajarze przebudują także istniejące przystanki przy ul. Kasprzaka.

Dwa etapy

Trasa podzielona jest na dwa zadania. Pierwsze obejmuje odcinek od Kasprzaka do stacji Warszawa Zachodnia, a drugi – wyposażenie w infrastrukturę tramwajową i techniczną wybudowanego już tunelu tramwajowego pod stacją Warszawa Zachodnia wraz z podziemnym przystankiem.

Kompletna dokumentacja – wraz z decyzją środowiskową i wszelkimi uzgodnieniami – ma zostać przekazana w ciągu 43 miesięcy od zawarcia umowy. Budowę wstępnie zaplanowano po roku 2030 – dokładny harmonogram jest uzależniony m.in. od dostępności środków finansowych.

Planowana trasa jest częścią połączenia obwodowego, które docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

Będzie nowe przejście przez Jerozolimskie. Rok na projekt

Będzie nowe przejście przez Jerozolimskie. Rok na projekt

Śródmieście
Fatalna sytuacja na Białołęce. Ogromne kłopoty z opróżnianiem szamb

Fatalna sytuacja na Białołęce. Ogromne kłopoty z opróżnianiem szamb

Klaudia Kamieniarz
Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie

TramwajInwestycje w Warszawie
