Wola Jego samochód przewrócił się na bok, zostawił pasażerkę i uciekł Magdalena Gruszczyńska |

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 17 w alei Prymasa Tysiąclecia.

- Kierujący Toyotą doprowadził do zderzenia i jego samochód przewrócił się na bok. Uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając pasażerkę. Uszkodzone zostały jeszcze dwa auta, inna Toyota i Honda - poinformował Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Nikt nie został poszkodowany. - Pozostali kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu, byli trzeźwi - dodał policjant

Policjanci szukają teraz kierowcy Toyoty.