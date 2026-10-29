Jego samochód przewrócił się na bok, zostawił pasażerkę i uciekł
Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 17 w alei Prymasa Tysiąclecia.
- Kierujący Toyotą doprowadził do zderzenia i jego samochód przewrócił się na bok. Uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając pasażerkę. Uszkodzone zostały jeszcze dwa auta, inna Toyota i Honda - poinformował Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Nikt nie został poszkodowany. - Pozostali kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu, byli trzeźwi - dodał policjant
Policjanci szukają teraz kierowcy Toyoty.
Źródło: tvnwarszawa.pl