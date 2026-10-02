Wola Była inicjatorką jej budowy. Izba Pamięci nosi już imię Wandy Traczyk-Stawskiej Oprac. Katarzyna Kędra |

Izba Pamięci otrzymała imię Wandy Traczyk-Stawskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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W piątek, 2 października w rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego, ale również w Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy, Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy otrzymała imię Wandy Traczyk-Stawskiej.

"Za mądrość i szlachetność"

"Dzięki wieloletniej, pełnej oddania i determinacji pracy pani Wandy pamięć o tych, którzy zginęli bez broni w piwnicach, na ulicach, w ruinach domów została zachowana.

Pani Wanda była inicjatorką budowy Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy, upamiętniającej dziesiątki tysięcy mieszkanek i mieszkańców stolicy. Poprzez szczególną opiekę nad tym symbolicznym miejscem nieustannie przypominała nam, że historia Powstania Warszawskiego to nie tylko heroizm walczących, lecz także dramat cywilów, ludzi, którzy stali się ofiarami wojny, dzisiejsze upamiętnienie jest wyrazem naszej wdzięczności dla pani Wandy za mądrość i szlachetność za troskę o młode pokolenie oraz za wytrwałą działalność na rzecz wzajemnego zrozumienia i pokoju" - napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w liście, który odczytała jego zastępczyni Karolina Bober.

To właśnie z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej powstała Izba Pamięci. Kamień węgielny został wmurowany w lipcu 2021 roku.

Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy otrzymała imię Wandy Traczyk-Stawskiej Źródło zdjęcia: UM Warszawa

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Wierna pamięci o poległych

"Wanda przez całe swoje życie była wierna pamięci o swoich poległych kolegach i koleżankach oraz wartościom, o które walczyliśmy w Powstaniu Warszawskim. Nadanie Izbie Pamięci jej imienia to wyraz szacunku dla jej służby, postawy i wieloletniej pracy na rzecz zachowania prawdy historycznej. Wanda zawsze podkreślała znaczenie szacunku, wolności, solidarności i życia w pokoju" - zaznaczył cytowany w komunikacie prezes Związku Powstańców Warszawskich Janusz Maksymowicz.

Podczas uroczystości odsłonięta została nowa nazwa placówki: Izba Pamięci im. Wandy Traczyk-Stawskiej przy Cmentarzu Powstańców Warszawy.

2 października to data zakończenia Powstania Warszawskiego i Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy Źródło zdjęcia: UM Warszawa

- Dzisiaj, gromadzi nas tutaj testament Pani Wandy. Przy każdym spotkaniu, mówiła: macie bardzo dużo do zrobienia. Pamiętajmy o tym, bo pamięć o wydarzeniach, o ludziach, o odwadze, o niezłomności, to jest to, z czego my musimy czerpać- powiedziała wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.

Na Cmentarzu Powstańców Warszawy spoczywają uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz tysiące mieszkańców miasta, którzy zginęli w 1944 roku.

Izba Pamięci została otwarta w 2022 roku jako oddział Muzeum Warszawy. W budynkach mieszczą się dwie sale wystawowe: Sala Świadectw oraz Sala Pamięci, a także m.in. księgarnia i punkt informacyjny. Obok stoi Mur Pamięci, na którym mieści się 93 240 mosiężnych tabliczek, z których około 62 tysiące zawierają nazwiska zidentyfikowanych ofiar Powstania Warszawskiego.