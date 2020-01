Zdemolowane mieszkanie, skok z drugiego piętra i ucieczka przed policją

Policja otrzymała informację o mężczyźnie, który wraz z dwiema innymi osobami, miał zdemolować wynajmowane mieszkanie przy Płockiej. Bardzo nie chciał wpaść w ręce stróżów prawa, dlatego zdecydował się na ryzykowny skok z drugiego piętra. Potem uciekł do innego lokalu, do którego policjanci musieli wchodzić przez balkon, z pomocą strażaków. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Około godziny 14 straż pożarna została zadysponowana do policyjnej interwencji przy Płockiej 5. - Funkcjonariusze poprosili o udostępnienie sprzętu. Wysłaliśmy tam dwa zastępy - przekazał Wojciech Kapczyński ze straży pożarnej.

Na miejsce pojechał reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, który obserwował, jak dwóch policjantów wjeżdża na strażackim podnośniku na balkon mieszkania na trzecim piętrze. - Funkcjonariusze weszli przez drzwi balkonowe do środka. Przypuszczam, że szukają kogoś, kto popełnił jakieś przestępstwo i prawdopodobnie znajduje się w tym mieszkaniu, bo przyjechały tu aż trzy radiowozy - zauważył.

Skok z drugiego piętra i ucieczka

- Jednak, kiedy funkcjonariusze zapukali do drzwi mieszkania, miał on wyskoczyć przez okno z drugiego piętra i uciec - opowiadał Zieliński. - Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe najprawdopodobniej właśnie po to, żeby przebadać mężczyznę, czy wszystko z nim w porządku po tym skoku. Ratownicy na podnośniku wjechali na balkon, jednak po kilku minutach wyszli z mieszkania - przekazał.