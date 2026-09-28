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Hulajnogą pędził drogą ekspresową, wyprzedzał samochody. Szuka go policja

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Pędził hulajnogą ponad 100 km/h
Pędził hulajnogą po drodze ekspresowej
Źródło wideo: Stop Cham
Źródło zdj. gł.: Stop Cham
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Internauci publikują w mediach społecznościowych nagrania, na których widać użytkownika hulajnogi, który z dużą prędkością porusza się po drodze szybkiego ruchu w Warszawie. Z jednego z filmów wynika, że może jechać z prędkością nawet około 100 kilometrów na godzinę. Sprawę bada policja.

Do sieci trafiły nagrania, na których widać mężczyznę na hulajnodze, poruszającego się z dużą prędkością po drodze szybkiego ruchu w Warszawie. Najpierw jedzie Aleją Prymasa Tysiąclecia, następnie wjeżdża na trasę S8.

Prawie 100 kilometrów na godzinę hulajnogą

Z nagrania opublikowanego przez portal Stop Cham wynika, że do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę około godziny 17.20.

Na filmie widać młodego mężczyznę, który jadąc hulajnogą ze znaczną prędkością przez Aleję Prymasa Tysiąclecia wyprzedza samochody osobowe. Na jednym z nagrań, licznik auta, jadącego za nim wskazuje chwilami niemal 90- 100 kilometrów na godzinę, jednak pojazd nie jest w stanie dogonić hulajnogi.

O sprawę zapytaliśmy w poniedziałek rano Komendę Stołeczną Policji. Funkcjonariusze potwierdziają, że posiadają nagrania dokumentujące jazdę mężczyzny na hulajnodze. Otrzymali je na skrzynkę "Stop Agresji Drogowej".

- Do wydziału ruchu drogowego stołecznej policji wpłynęły filmy, na których widać jak mężczyzna poruszający się hulajnogą elektryczną po Alei Prymasa Tysiąclecia, później wjeżdżając na trasę S8, jedzie z zawrotną dość prędkością, bo na filmach widać jak świadkowie tego zdarzenia nagrywają samego kierującego jak i swój licznik, gdzie prędkościomierz pokazuje około 80-90 kilometrów na godzinę - powiedział TVN24 podkomisarz Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że sama hulajnoga nie powinna się znajdować na takiej drodze, ponieważ przepisy mówią jasno, że kierujący hulajnogą może znajdować się na jezdni, jeśli ograniczenie prędkości wynosi do 30 kilometrów na godzinę. Za takie wykroczenie grozi mandat do trzech tysięcy złotych. - Jeżeli zobaczymy, że w którymś momencie mogło dojść do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, taka osoba może zostać ukarana kolejnym mandatem w wysokości do pięciu tysięcy złotych. Jeżeli okaże się to być osoba nieletnia, wówczas skierujemy wniosek o ukaranie do sądu rodzinnego.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaHulajnogi elektryczneHulajnogi
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