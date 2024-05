Hip Hop Festiwal wraca na Wolę. "Będzie czego posłuchać i do czego się pobujać"

Druga edycja Wola Hip Hop Festiwal odbędzie się w sobotę 25 maja o godzinie 18 w Hali Sportowej "Koło". Jakich artystów zobaczymy na scenie? – Z jednej strony DonGURALesko, HEMP Gru i Pokahontaz, którzy mocno przyczynili się do rozwoju i popularyzacji hip hopu nad Wisłą, a mimo upływu lat ciągle nagrywają nowe rzeczy i utrzymują się w ścisłej czołówce – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – Z drugiej Dudek 56 oraz Igorilla, którzy reprezentują nowszą falę artystów, ale już zdążyli wyrobić sobie markę i zdobyć oddane grono fanów . – dodaje Strzałkowski.

"Wracamy ze zdwojoną mocą i z bardzo bogatym składem"

– Hip hop to głos raczej młodszego pokolenia, ale trzeba pamiętać o tym, że rodzima scena rozwijała się w połowie lat 90., kiedy obecni 40-kilku latkowie byli nastolatkami – mówi z kolei radny Kamil Giemza. – W ubiegłym roku na festiwalu świetnie bawili zarówno starsi, jak i młodsi fani hip hopu, dlatego teraz wracamy ze zdwojoną mocą i z bardzo bogatym składem artystów. Z pewnością będzie czego posłuchać i do czego się pobujać – dodaje Giemza. - Line up imprezy uzupełni mistrz świata Dj ChedeRac, który da niezapomniany pokaz sztuki dj-skiej, a całość otworzą występy początkujących artystów, którzy zwyciężyli w konkursie dla młodych talentów i będą mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed szerszą publicznością - zapowiada dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury, Magdalena Ulejczyk.