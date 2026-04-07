Black Hawk nad budynkiem, antyterroryści na dachu

Akcja służb w Warszawie

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na przesłanym redakcji Kontaktu24 nagraniu widać krążący nad budynkiem śmigłowiec Black Hawk, z którego na linach zjeżdża kilka osób. Inny czytelnik uchwycił dwóch uzbrojonych funkcjonariuszy z oddziału kontrterrorystycznego na dachu bloku przy ulicy Kłopot 2. Natomiast przed budynkiem stanęło kilka ciemnych, nieoznakowanych aut.

Jak udało nam się ustalić, w akcji uczestniczył Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA". To elitarna jednostka powołana do zwalczania terroryzmu, zatrzymywania najniebezpieczniejszych przestępców oraz działań wysokiego ryzyka. Oprócz funkcjonariuszy tej formacji, w akcji brało udział również kilka Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji.

Przed godziną 7 akcja zakończyła się. Policja nie udziela na razie szczegółowych informacji na jej temat.

Akcja na ul. Kłopot 2