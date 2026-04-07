Policyjny Black Hawk zawisł nad budynkiem

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dźwięk helikoptra obudził mieszkańców około godziny 6. Na przesłanym redakcji Kontaktu 24 nagraniu widać krążący nad budynkiem śmigłowiec Black Hawk, z którego na linach zjeżdża kilka osób. Inny czytelnik uchwycił dwóch uzbrojonych funkcjonariuszy z oddziału kontrterrorystycznego na dachu bloku przy ulicy Kłopot 2. Przed budynkiem stanęło kilka ciemnych, nieoznakowanych aut.

Jak udało nam się ustalić, w akcji uczestniczył Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA". To elitarna jednostka powołana do zwalczania terroryzmu, zatrzymywania najniebezpieczniejszych przestępców oraz działań wysokiego ryzyka. Oprócz funkcjonariuszy tej formacji, w akcji brało udział również kilka Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji.

Przed godziną 7 akcja zakończyła się.

Sprawę prowadzi gliwicka prokuratura

Na miejscu zdarzenia działali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Radomska komenda na tym etapie nie udziela jednak informacji. - Mamy czasami takie sytuacje, które wymagają pomocy kontrterrorystów. Chodzi o zatrzymanie osób, które podejrzewane są o popełnienie przestępstw - przekazała krótko inspektor Katarzyna Nowak, rzeczniczka Komendy Głównej Policji.

Reporter TVN24 Wojciech Skrzypek dowiedział się, że akcję realizował wydział zajmujący się walką z przestępczością ekonomiczną na zlecenie prokuratury w Gliwicach.

- Mogę jedynie potwierdzić, że sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, a zlecone czynności prowadziła radomska policja. Z uwagi na dobro postępowania, na tę chwilę nie możemy udzielić więcej informacji na ten temat - powiedziała tvnwarszawa.pl prokurator Agnieszka Bukowska, rzeczniczka prasowa gliwickiej prokuratury.

Substancje rozprowadzane na siłowniach

Dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński, ustalił, że działania były prowadzone w województwach: mazowieckim i świętokrzyskim.

- Śledztwo dotyczy handlu substancjami przyspieszającymi budowę mięśni, rozprowadzanymi na siłowniach. Zatrzymanych zostało kilkanaście osób, wszystkie są transportowane do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Działania wciąż trwają - przekazał Zieliński.

Wśród badanych tropów jest sprzedawanie jako sterydów mocnych leków dla zierząt.

Akcja na ul. Kłopot 2 Źródło: Aleksandra/Kontakt24