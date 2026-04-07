Wola

Black Hawk nad budynkiem, antyterroryści na dachu. Kilkunastu zatrzymanych

|
Akcja antyterrorystów na budynku w Warszawie w okolicy Ronda Radosława
Policyjny Black Hawk zawisł nad budynkiem
Źródło: tvnwarszawa.pl
We wtorek rano w rejonie Ronda Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław" pojawił się policyjny śmigłowiec, a na dachu budynku działali funkcjonariusze z oddziałów kontrterrorystycznych. Jak ustaliliśmy, śledztwo dotyczy handlu substancjami rozprowadzanymi na siłowniach. Nagrania oraz zdjęcia z akcji otrzymaliśmy na Kontakt24.

Dźwięk helikoptra obudził mieszkańców około godziny 6. Na przesłanym redakcji Kontaktu 24 nagraniu widać krążący nad budynkiem śmigłowiec Black Hawk, z którego na linach zjeżdża kilka osób. Inny czytelnik uchwycił dwóch uzbrojonych funkcjonariuszy z oddziału kontrterrorystycznego na dachu bloku przy ulicy Kłopot 2. Przed budynkiem stanęło kilka ciemnych, nieoznakowanych aut.

Jak udało nam się ustalić, w akcji uczestniczył Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA". To elitarna jednostka powołana do zwalczania terroryzmu, zatrzymywania najniebezpieczniejszych przestępców oraz działań wysokiego ryzyka. Oprócz funkcjonariuszy tej formacji, w akcji brało udział również kilka Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji.

Przed godziną 7 akcja zakończyła się.

Sprawę prowadzi gliwicka prokuratura

Na miejscu zdarzenia działali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Radomska komenda na tym etapie nie udziela jednak informacji. - Mamy czasami takie sytuacje, które wymagają pomocy kontrterrorystów. Chodzi o zatrzymanie osób, które podejrzewane są o popełnienie przestępstw - przekazała krótko inspektor Katarzyna Nowak, rzeczniczka Komendy Głównej Policji.

Reporter TVN24 Wojciech Skrzypek dowiedział się, że akcję realizował wydział zajmujący się walką z przestępczością ekonomiczną na zlecenie prokuratury w Gliwicach.

- Mogę jedynie potwierdzić, że sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, a zlecone czynności prowadziła radomska policja. Z uwagi na dobro postępowania, na tę chwilę nie możemy udzielić więcej informacji na ten temat - powiedziała tvnwarszawa.pl prokurator Agnieszka Bukowska, rzeczniczka prasowa gliwickiej prokuratury.

Substancje rozprowadzane na siłowniach

Dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński, ustalił, że działania były prowadzone w województwach: mazowieckim i świętokrzyskim.

- Śledztwo dotyczy handlu substancjami przyspieszającymi budowę mięśni, rozprowadzanymi na siłowniach. Zatrzymanych zostało kilkanaście osób, wszystkie są transportowane do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Działania wciąż trwają - przekazał Zieliński.

Wśród badanych tropów jest sprzedawanie jako sterydów mocnych leków dla zierząt.

Akcja na ul. Kłopot 2
Źródło: Aleksandra/Kontakt24

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Policja
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
