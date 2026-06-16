Wola Grzybowska jak "pudełko pełne niespodzianek". Odkrycia mogą zburzyć harmonogram prac Klaudia Kamieniarz |

Drogowcy odkryli historyczne tory na Grzybowskiej Źródło wideo: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Źródło zdj. gł.: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

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Na warszawskiej Woli od września ubiegłego roku trwają prace związane z przebudową ulicy Grzybowskiej. Jej odcinek między Aleją Jana Pawła II a Karolkową i Siedmiogrodzką przechodzi długo wyczekiwaną metamorfozę.

Inwestycja jest realizowana na zlecenie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Urzędnicy szacują, że po dziewięciu miesiącach stopień zaawansowania prac wynosi zaledwie 13 procent.

Pierwotny termin zakończenia przebudowy był przewidywany na wiosnę 2027 roku. Ostatnie odkrycia na terenie inwestycji mogą jednak pokrzyżować harmonogram robót.

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"Wykopujemy przeróżne rzeczy"

Podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami szefowa SRZM Ewelina Degowska oceniła, że ulica Grzybowska jest dla drogowców jak "pudełko pełne niespodzianek".

- To część Warszawy, gdzie pod powierzchnią na każdym metrze wykopujemy kolejne artefakty. To bardzo mocno wpływa na realizację prac, bo musimy zgłosić wszystko, co wykopiemy. Wykopujemy przeróżne rzeczy: od kolejnych odcinków torów tramwajowych, przez olbrzymie ilości kostki brukowej, po niewybuchy z czasu II wojny światowej - wyliczała.

Jak wyjaśniła, każde znalezisko powoduje wstrzymanie prac na czas koniecznych badań archeologicznych.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku wykonawca odkrył historyczne tory tramwajowe na odcinku między ulicami Przyokopową a Karolkową. Z ustaleń tramwajarzy wynika, że pochodzą one z okresu powojennego. W latach 1947-1958 prowadziły od Towarowej do zajezdni przy Siedmiogrodzkiej.

Zapadła decyzja, że tory zostaną wyeksponowane po zakończeniu przebudowy ulicy. Drogowcy ustalili już szczegóły z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dyrektorka SZRM przekazała, że ponad 18-metrowy fragment torów zostanie ułożony w pasie drogowym Grzybowskiej. Stare szyny będą obłożone jednym pasem kostki.

Historyczne tory na Grzybowskiej Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Wywieźli dwa tysiące ton kostki brukowej

Na początku maja na odcinku Grzybowskiej między Aleją Jana Pawła II a Żelazną został wprowadzony ruch jednokierunkowy. Podczas frezowania ekipa trafiła na kolejne znalezisko.

- Okazało się, że mamy tam dwa tysiące ton kostki brukowej, którą musimy wykopać i wywieźć. To pokazuje zakres tych przeróżnych niespodzianek - zauważyła Degowska.

Jej zdaniem na przebudowywanym odcinku może znajdować się jeszcze więcej fragmentów dawnego bruku. Ten z północnego odcinka Grzybowskiej jest już wywożony. - Kostka jest wykorzystywana później przez dzielnicę w obszarach realizowanych przez nią inwestycji - dodała.

- Wykopaliśmy też sześćdziesięcioletni kanał technologiczny żelbetonowy, który mocno spowolnił nasze prace. Jest decyzja o jego likwidacji - poinformowała szefowa SZRM. Ekipa rozpoczęła już demontaż kanału. - Jest zbudowana specjalna prowadnica i z użyciem tarczy diamentowej prowadzona jest rozbiórka - wyjaśniła.

Rozbiórka tunelu technologicznego na Grzybowskiej Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Planują otwarcie przebudowanego odcinka

Na odcinku Grzybowskiej między aleją Jana Pawła II a Żelazną zakończyło się już frezowanie jezdni. - Trwa demontaż chodników. Następnie rozpocznie się usuwanie podbudowy oraz przebudowa sieci infrastrukturalnych - zapowiedziała Degowska.

W początkowej fazie roboty były prowadzone na odcinku między Siedmiogrodzką a Żelazną. Teraz SZRM zapowiada, że do końca lipca planowane jest otwarcie fragmentu Grzybowskiej między Karolkową a Przyokopową z zachowaniem ruchu jednokierunkowego.

Przebudowa ulicy Grzybowskiej Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Metamorfoza Grzybowskiej

Przebudowa Grzybowskiej dotyczy około półtorakilometrowego odcinka ulicy. Między Aleją Jana Pawła II a Towarową zostanie ona poszerzona o drugą jezdnię, wzdłuż której pojawią się chodniki, pasy zieleni i ścieżki rowerowe lub wyznaczone na jezdni pasy dla rowerzystów. Na odcinku między Towarową a skrzyżowaniem z Siedmiogrodzką i Karolkową ulica pozostanie jednojezdniowa.

Powstaną nowe zjazdy i dojścia do posesji. Zakres zaplanowanych prac obejmuje również przebudowę sieci: wodociągowej i cieplnej, a także urządzeń elektroenergetycznych, sygnalizacji świetlnej i kanalizacji. Nowa kanalizacja deszczowa ma zapewnić skuteczne odprowadzanie wody. Wzdłuż ulicy ustawione zostanie także nowe oświetlenie. Pojawią się dodatkowe lampy doświetlające przejścia dla pieszych.

Ulica Grzybowska przed przebudową Ulica Grzybowska przed przebudową Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Ulica Grzybowska przed przebudową Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Ulica Grzybowska przed przebudową Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Ulica Grzybowska przed przebudową Źródło zdjęcia: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Wzdłuż Grzybowskiej zostaną założone zieleńce, w których pojawi się ponad setka nowych drzew, krzewy, byliny i trawy. W planach są także nasadzenia około 13 tysięcy krzewów.

Przebudowa drogi jest współfinansowana przez miasto i deweloperów, realizujących inwestycje wzdłuż Grzybowskiej. Jej koszt to niemal 51 milionów złotych. Wykonawcą jest firma Strabag.

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