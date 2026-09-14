Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Grzybowska jak pole minowe. "Duża część prac musi być wykonywana ręcznie"

|
Patrol saperski podczas sierpniowej interwencji na Grzybowskiej
Wydobyto ponad 50 pocisków artyleryjskich
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Tylko w sierpniu na Grzybowską kilka razy przyjeżdżali saperzy. W jednym miesiącu wywieźli 160 pocisków. Kolejne niewybuchy paraliżują prace, a wykonawca część z nich musi prowadzić ręcznie. Choć wpływa to na tempo przebudowy, drogowcy deklarują przywrócenie ruchu w pierwotnie zakładanym terminie.

Od początku prac na Grzybowskiej drogowcy zmagają się z historią tej ulicy. Wiosną tego roku przyznawali, że termin zakończenia przebudowy może być zagrożony, bo niemal na każdym metrze wykopują kolejne artefakty. Natknęli się między innymi na dawny bruk, torowisko tramwajowe czy stary kanał technologiczny.

W ubiegłym tygodniu urzędnicy znów spotkali się z dziennikarzami, by omówić postępy w realizacji miejskich inwestycji drogowych. Wicedyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Dariusz Mosak przypomniał, że Grzybowska jest pełna niespodzianek i śladów historycznej infrastruktury, która znajdowała się w innych miejscach, niż te wytypowane na podstawie dawnych map i planów.

- Wydawało nam się, że na tej inwestycji będzie nam towarzyszyć ciągła obecność konserwatora zabytków. Okazało się, że nie tylko konserwator nas musi odwiedzać, ale również saperzy - powiedział. I wyliczył, że tylko w sierpniu na terenie budowy odnaleziono 160 pocisków z okresu II wojny światowej.

Drogowcy natrafili między innymi na ich duże składowisko w rejonie Mennicy. - Znaleźliśmy tam ponad sto pocisków, z czego kilkanaście to były pociski artyleryjskie o średnicy 155 milimetrów. Gdyby doszło do niekontrolowanego wybuchu, najpewniej duża część zabudowy w okolicy uległaby zniszczeniu - opowiadał wicedyrektor.

Służby pracowały w rejonie skrzyżowania ul. Żelaznej z Grzybowską
Na Woli znaleziono niewybuchy
Na Woli znaleziono niewybuchy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na Woli znaleziono niewybuchy
Na Woli znaleziono niewybuchy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na Woli znaleziono niewybuchy
Na Woli znaleziono niewybuchy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na Woli znaleziono niewybuchy
Na Woli znaleziono niewybuchy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na Woli znaleziono niewybuchy
Na Woli znaleziono niewybuchy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na Woli znaleziono niewybuchy
Na Woli znaleziono niewybuchy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na Woli znaleziono niewybuchy
Na Woli znaleziono niewybuchy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Duża ostrożność i ręczne prace

Każda z takich sytuacji odbija się na tempie prac. Gdy ekipa natrafi na pocisk, przerywa roboty i zawiadamia służby. Teren przejmują saperzy, którzy zajmują się usuwaniem niewybuchów.

Urzędnicy tłumaczyli, że obecnie nie ma możliwości precyzyjnego zbadania terenu przed rozpoczęciem prac, by potwierdzić lub wykluczyć obecność starych pocisków. Dostępne metody mogą być zawodne, bo inne stalowe elementy znajdujące się pod podłożem, jak na przykład stare rury czy elementy torów, będą dawały podobny sygnał na urządzeniach detekcyjnych.

Ryzyko odnalezienia niewybuchów wpływa więc na sposób prowadzenia robót. Ekipa musi wykazywać się ostrożnością. - Duża część prac musi być wykonywana ręcznie z uwagi na zagrożenie - mówił Mosak.

Niewybuchy znalezione na Grzybowskiej
Niewybuchy znalezione w centrum
Niewybuchy znalezione w centrum
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Niewybuchy znalezione w centrum
Niewybuchy znalezione w centrum
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Niewybuchy znalezione w centrum
Niewybuchy znalezione w centrum
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Niewybuchy znalezione w centrum
Niewybuchy znalezione w centrum
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Niewybuchy znalezione w centrum
Niewybuchy znalezione w centrum
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Wiosną chcą przywrócić ruch

Wicedyrektor SZRM zapewnił, że mimo przeszkód pomyślnie przebiega współpraca drogowców z konserwatorem zabytków, wodociągowcami i spółką odpowiedzialną za infrastrukturę energetyczną. Wykonawca inwestycji zajmuje się obecnie między innymi usuwaniem kolizji z istniejącymi przewodami i rurami.

- Pomimo wszelkich utrudnień w kwietniu 2027 chcemy uruchomić docelowy ruch. Prace oczywiście jeszcze będą trwały, natomiast ulica będzie już funkcjonowała, będą nią jeździły samochody - zapowiedział Dariusz Mosak.

Przebudowa Grzybowskiej rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Metamorfozę przechodzi jej odcinek między Aleją Jana Pawła II a ulicami Karolkową i Siedmiogrodzką. W pierwszej fazie prace toczyły się w rejonie Muzeum Powstania Warszawskiego. Teraz drogowcy pracują również pomiędzy Towarową a Żelazną oraz na odcinku od Żelaznej do granicy Woli i Śródmieścia.

Przebudowa ulicy Grzybowskiej
Przebudowa ulicy Grzybowskiej
Przebudowa ulicy Grzybowskiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Przebudowa ulicy Grzybowskiej
Przebudowa ulicy Grzybowskiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Przebudowa ulicy Grzybowskiej
Przebudowa ulicy Grzybowskiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Przebudowa ulicy Grzybowskiej
Przebudowa ulicy Grzybowskiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
5590039d-9eac-4630-ae4d-93ca3da02c67
5590039d-9eac-4630-ae4d-93ca3da02c67
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Przebudowa ulicy Grzybowskiej
Przebudowa ulicy Grzybowskiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Zmiany w organizacji ruchu

Prace wiążą się z dużymi zmianami dla kierowców:

  • Siedmiogrodzką i Grzybowską pomiędzy Karolkową i Towarową można jechać tylko w stronę Przyokopowej. Natomiast w przeciwnym kierunku można pojechać Kasprzaka do Skierniewickiej,
  • jadący Towarową na skrzyżowaniu z Grzybowską mogą poruszać się wyłącznie prosto,
  • na odcinku Grzybowskiej od Alei Jana Pawła II do Towarowej ruch odbywa się tylko w stronę Muzeum Powstania Warszawskiego. W drugą stronę należy korzystać z objazdu przez Prostą lub Aleję "Solidarności",
  • zmienił się kierunek ruchu na ulicy Waliców pomiędzy Grzybowską a Krochmalną - kierowcy jeżdżą tylko w stronę Krochmalnej,
  • na Wroniej od budynku Plac Europejski 4A można jechać wyłącznie w kierunku Grzybowskiej, nie ma też skrętu z Grzybowskiej w ulicę Wronią w lewo, w stronę Prostej,
  • skręt z Grzybowskiej w Karolkową jest tylko w lewo, a na Karolkowej przy skrzyżowaniu, jest jeden kierunek ruchu,
  • ulica Ciepła i droga wewnętrzna przy przychodni mają połączenie z Grzybowską.
Organizacja ruchu na Grzybowskiej
Organizacja ruchu na Grzybowskiej
Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

Przebudowa dotyczy około półtorakilometrowego odcinka ulicy. Między Aleją Jana Pawła II a Towarową zostanie ona poszerzona o drugą jezdnię, wzdłuż której pojawią się chodniki, pasy zieleni i ścieżki rowerowe lub wyznaczone na jezdni pasy dla rowerzystów. Na odcinku między Towarową a skrzyżowaniem z Siedmiogrodzką i Karolkową ulica pozostanie jednojezdniowa.

Powstaną nowe zjazdy i dojścia do posesji. Zakres prac obejmuje również przebudowę sieci: wodociągowej i cieplnej, a także urządzeń elektroenergetycznych, sygnalizacji świetlnej i kanalizacji. Nowa kanalizacja deszczowa ma zapewnić skuteczne odprowadzanie wody. Wzdłuż ulicy ustawione zostanie także nowe oświetlenie. Pojawią się dodatkowe lampy doświetlające przejścia dla pieszych.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w WarszawieRemonty i utrudnienia w WarszawieDrogi w PolsceHistoria WarszawyNiewybuchSaperzy
Czytaj także:
Zaginiona Honorata Ostrowska-Lesiak
Zaginęła emerytowana lekarka. Policja apeluje o pomoc
Praga Północ
Wizualizacja stadionu Polonii
Nikt nie chciał budować nowej Polonii. Ratusz uruchamia plan B
Śródmieście
Zderzenie w miejscowości Biały Ług
Coś rozlało się na jezdnię, czołowe zderzenie na zakręcie. Jedna osoba w szpitalu
Okolice
Starosta Iwona Kurowska
Starosta jak prezydent na defiladzie. Nagranie wywołało burzę w sieci
Okolice
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Pożar domu jednorodzinnego pod Warszawą. Ranna kobieta
Okolice
Łoś
"Torami biegnie łoś, za nim łowczy i około dwudziestu policjantów"
Śródmieście
Zabójstwo kobiety na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelny atak w mieszkaniu. Nie żyje młoda kobieta, zatrzymano 22-latka
Mokotów
Rzucał petardy, podpalił drzwi domu łatwopalną cieczą
Obserwował dom, groził, rzucał petardami, w końcu podpalił
Okolice
Śmiertelny wypadek pod Wołominem
Pasażerka nie żyje, kierowcy szukają
Okolice
Nowy odcinek ulicy Białołęckiej
Otworzą nowy fragment ulicy i most
Klaudia Kamieniarz
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
16-latka zginęła na przejściu dla pieszych. Trwa śledztwo
Okolice
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Zatrzymali go z powodu świateł. Po 48 godzinach usłyszał, że trafi do więzienia
Okolice
pap_20220427_0TP
"Niezidentyfikowane obiekty", zamknięte lotnisko. Samolot zawrócił do Warszawy
Włochy
Pożar auta w garażu podziemnym w Ursusie
Pożar auta w garażu podziemnym. Strażacy walczyli z dużym zadymieniem
Ursus
Falenicka sosna została Warszawskim Drzewem Roku
Falenicka sosna pokonała inne drzewa. Wyniki plebiscytu
Wawer
Policjanci zlikwidowali samochodową dziuplę pod Wołominem
Znaleźli posesję pełną kradzionych aut. Podejrzany ukrył się w budzie dla psa
Okolice
warszawa - Poppy Pix shutterstock_2187083707
26-latek wspiął się na Varso Tower. Grozi mu kara więzienia
Wola
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Nowa trasa tramwajowa na finiszu. Historyczny przejazd
Ochota
Zderzenie pociągu WKD z pojazdem osobowym, Podkowa Leśna (Mazowieckie)
Kolizja na przejeździe. Auto zderzyło się z pociągiem WKD
Okolice
Mieszkańcy mają dość niebezpiecznych zachowań grupy młodych mężczyzn
"Było ich co najmniej 50". Mają dość nastolatków na "elektrykach"
Dariusz Gałązka
Strażacy i ratownicy odebrali poród w aucie
Kobieta urodziła dziecko w aucie
Łomianki
Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa
Tłumy na dniu otwartym nowej stacji metra na Bemowie
Bemowo
Wiodok na ulicę Emilii Plater
Motocyklista potrącił dwoje pieszych. "Przechodzili w miejscu niedozwolonym"
Śródmieście
Podejrzani o zuchwałą kradzież w centrum handlowym zatrzymani
Napad z siekierami w centrum handlowym. Policja rozbiła gang
Śródmieście
Utrudnienia związane z biegiem ulicznym (zdjęcie ilustracyjne)
Bieg, parada i przejazd rolkarzy. Sobotnie utrudnienia w ruchu
Śródmieście
Prace w miejscu wykolejenia pociągu w miejscowości Sokolniki Suche (11.09.2026)
Otwarcie linii kolejowej po wypadku. Pociągi kursują wahadłowo
Mazowieckie
Nietypowa inwestycja na Kabatach
Urząd dwa razy nie dał zgody, pozwolił sąd
Dariusz Gałązka
Plac Powstańców Warszawy
Posadzono drzewa, wróciły instrumenty. Plac Powstańców Warszawy w nowej odsłonie
Śródmieście
Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym
"Nie sprawdził, czy nie nadjeżdża pociąg i jeszcze mnie zwyzywał"
Okolice
Zatrzymanie pijanego kierowcy
Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy. "Twierdzi, że jest żołnierzem"
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki