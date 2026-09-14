Wola Grzybowska jak pole minowe. "Duża część prac musi być wykonywana ręcznie" Klaudia Kamieniarz |

Wydobyto ponad 50 pocisków artyleryjskich Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP

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Od początku prac na Grzybowskiej drogowcy zmagają się z historią tej ulicy. Wiosną tego roku przyznawali, że termin zakończenia przebudowy może być zagrożony, bo niemal na każdym metrze wykopują kolejne artefakty. Natknęli się między innymi na dawny bruk, torowisko tramwajowe czy stary kanał technologiczny.

W ubiegłym tygodniu urzędnicy znów spotkali się z dziennikarzami, by omówić postępy w realizacji miejskich inwestycji drogowych. Wicedyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Dariusz Mosak przypomniał, że Grzybowska jest pełna niespodzianek i śladów historycznej infrastruktury, która znajdowała się w innych miejscach, niż te wytypowane na podstawie dawnych map i planów.

- Wydawało nam się, że na tej inwestycji będzie nam towarzyszyć ciągła obecność konserwatora zabytków. Okazało się, że nie tylko konserwator nas musi odwiedzać, ale również saperzy - powiedział. I wyliczył, że tylko w sierpniu na terenie budowy odnaleziono 160 pocisków z okresu II wojny światowej.

Drogowcy natrafili między innymi na ich duże składowisko w rejonie Mennicy. - Znaleźliśmy tam ponad sto pocisków, z czego kilkanaście to były pociski artyleryjskie o średnicy 155 milimetrów. Gdyby doszło do niekontrolowanego wybuchu, najpewniej duża część zabudowy w okolicy uległaby zniszczeniu - opowiadał wicedyrektor.

Służby pracowały w rejonie skrzyżowania ul. Żelaznej z Grzybowską Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Na Woli znaleziono niewybuchy Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Duża ostrożność i ręczne prace

Każda z takich sytuacji odbija się na tempie prac. Gdy ekipa natrafi na pocisk, przerywa roboty i zawiadamia służby. Teren przejmują saperzy, którzy zajmują się usuwaniem niewybuchów.

Urzędnicy tłumaczyli, że obecnie nie ma możliwości precyzyjnego zbadania terenu przed rozpoczęciem prac, by potwierdzić lub wykluczyć obecność starych pocisków. Dostępne metody mogą być zawodne, bo inne stalowe elementy znajdujące się pod podłożem, jak na przykład stare rury czy elementy torów, będą dawały podobny sygnał na urządzeniach detekcyjnych.

Ryzyko odnalezienia niewybuchów wpływa więc na sposób prowadzenia robót. Ekipa musi wykazywać się ostrożnością. - Duża część prac musi być wykonywana ręcznie z uwagi na zagrożenie - mówił Mosak.

Niewybuchy znalezione na Grzybowskiej Niewybuchy znalezione w centrum Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Niewybuchy znalezione w centrum Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Niewybuchy znalezione w centrum Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Niewybuchy znalezione w centrum Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Niewybuchy znalezione w centrum Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Wiosną chcą przywrócić ruch

Wicedyrektor SZRM zapewnił, że mimo przeszkód pomyślnie przebiega współpraca drogowców z konserwatorem zabytków, wodociągowcami i spółką odpowiedzialną za infrastrukturę energetyczną. Wykonawca inwestycji zajmuje się obecnie między innymi usuwaniem kolizji z istniejącymi przewodami i rurami.

- Pomimo wszelkich utrudnień w kwietniu 2027 chcemy uruchomić docelowy ruch. Prace oczywiście jeszcze będą trwały, natomiast ulica będzie już funkcjonowała, będą nią jeździły samochody - zapowiedział Dariusz Mosak.

Przebudowa Grzybowskiej rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Metamorfozę przechodzi jej odcinek między Aleją Jana Pawła II a ulicami Karolkową i Siedmiogrodzką. W pierwszej fazie prace toczyły się w rejonie Muzeum Powstania Warszawskiego. Teraz drogowcy pracują również pomiędzy Towarową a Żelazną oraz na odcinku od Żelaznej do granicy Woli i Śródmieścia.

Przebudowa ulicy Grzybowskiej Przebudowa ulicy Grzybowskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Przebudowa ulicy Grzybowskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Przebudowa ulicy Grzybowskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Przebudowa ulicy Grzybowskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 5590039d-9eac-4630-ae4d-93ca3da02c67 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Przebudowa ulicy Grzybowskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Zmiany w organizacji ruchu

Prace wiążą się z dużymi zmianami dla kierowców:

Siedmiogrodzką i Grzybowską pomiędzy Karolkową i Towarową można jechać tylko w stronę Przyokopowej. Natomiast w przeciwnym kierunku można pojechać Kasprzaka do Skierniewickiej,

jadący Towarową na skrzyżowaniu z Grzybowską mogą poruszać się wyłącznie prosto,

na odcinku Grzybowskiej od Alei Jana Pawła II do Towarowej ruch odbywa się tylko w stronę Muzeum Powstania Warszawskiego. W drugą stronę należy korzystać z objazdu przez Prostą lub Aleję "Solidarności",

zmienił się kierunek ruchu na ulicy Waliców pomiędzy Grzybowską a Krochmalną - kierowcy jeżdżą tylko w stronę Krochmalnej,

na Wroniej od budynku Plac Europejski 4A można jechać wyłącznie w kierunku Grzybowskiej, nie ma też skrętu z Grzybowskiej w ulicę Wronią w lewo, w stronę Prostej,

skręt z Grzybowskiej w Karolkową jest tylko w lewo, a na Karolkowej przy skrzyżowaniu, jest jeden kierunek ruchu,

ulica Ciepła i droga wewnętrzna przy przychodni mają połączenie z Grzybowską.

Organizacja ruchu na Grzybowskiej Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

Przebudowa dotyczy około półtorakilometrowego odcinka ulicy. Między Aleją Jana Pawła II a Towarową zostanie ona poszerzona o drugą jezdnię, wzdłuż której pojawią się chodniki, pasy zieleni i ścieżki rowerowe lub wyznaczone na jezdni pasy dla rowerzystów. Na odcinku między Towarową a skrzyżowaniem z Siedmiogrodzką i Karolkową ulica pozostanie jednojezdniowa.

Powstaną nowe zjazdy i dojścia do posesji. Zakres prac obejmuje również przebudowę sieci: wodociągowej i cieplnej, a także urządzeń elektroenergetycznych, sygnalizacji świetlnej i kanalizacji. Nowa kanalizacja deszczowa ma zapewnić skuteczne odprowadzanie wody. Wzdłuż ulicy ustawione zostanie także nowe oświetlenie. Pojawią się dodatkowe lampy doświetlające przejścia dla pieszych.