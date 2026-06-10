Wola Policja zatrzymała mężczyznę, który groził sąsiadom Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Policja zatrzymała mężczyznę, który groził sąsiadom (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie, dotyczące kierowania gróźb karalnych przez jednego z sąsiadów wobec innych mieszkańców.

Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 29-latek groził sąsiadom, wtargnął do jednego z mieszkań i przebywał tam bez zgody właściciela. "Do tego zniszczył drzwi innego lokalu, naruszył nietykalność cielesną, a także kierował groźby karalne wobec trójki sąsiadów" - przekazała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Usłyszał sześć zarzutów

Policjanci zatrzymali mężczyznę i trafił on do policyjnej celi. Funkcjonariusze przesłuchali pokrzywdzonych i zgromadzili materiał dowodowy w tej sprawie.

Podejrzany usłyszał łącznie sześć zarzutów karnych. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. "Za te przestępstwa może grozić kara pozbawienia wolności do lat pięciu" - dodała Sulowska.

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