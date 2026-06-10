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Wola

Policja zatrzymała mężczyznę, który groził sąsiadom

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Policja zatrzymała mężczyznę, który groził sąsiadom (zdjęcie ilustracyjne)
Policja zatrzymała mężczyznę, który groził sąsiadom (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W ręce policjantów wpadł 29-latek, który groził sąsiadom, wtargnął do jednego z mieszkań, a także uszkodził drzwi. Usłyszał sześć zarzutów.

Policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie, dotyczące kierowania gróźb karalnych przez jednego z sąsiadów wobec innych mieszkańców. 

Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 29-latek groził sąsiadom, wtargnął do jednego z mieszkań i przebywał tam bez zgody właściciela. "Do tego zniszczył drzwi innego lokalu, naruszył nietykalność cielesną, a także kierował groźby karalne wobec trójki sąsiadów" - przekazała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Usłyszał sześć zarzutów

Policjanci zatrzymali mężczyznę i trafił on do policyjnej celi. Funkcjonariusze przesłuchali pokrzywdzonych i zgromadzili materiał dowodowy w tej sprawie.

Podejrzany usłyszał łącznie sześć zarzutów karnych. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. "Za te przestępstwa może grozić kara pozbawienia wolności do lat pięciu" - dodała Sulowska.

Przeczytaj także: Akcja policjantów i strażników granicznych. Przeszukali sześć posesji pod Warszawą

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Źródło: KSP
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawiePrzestępstwa
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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