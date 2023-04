Gekon wygrzewał się leniwie na słońcu, ale nie spodobał się miejscowym wronom. Zaatakowały

Nie wadząc nikomu, dorosły gekon w południe wygrzewał się leniwie na słońcu przy ulicy Obozowej. Mimo że niecodzienny podróżnik z ciepłych krajów nie należy do agresywnych zwierząt, sama jego obecność wywołała agresję miejscowych wron - przekazała straż miejska. Uratowany gekon trafił do centrum CITES przy warszawskim zoo.

Dorosły gekon wygrzewał się leniwie na słońcu na Polu Elekcyjnym. Nikomu nie przeszkadzał, jednak nie zyskał przychylności u lokalnych wron, które zaczęły go atakować. Zauważyła to przebywająca na placu zabaw kobieta, która odgoniła wrony i wezwała strażników z ekopatrolu.

- Nie był chory ani ranny, więc zgłaszająca zareagowała w porę. To piękny gekon lamparci, który ma około 15 cm długości. Takie okazy pochodzą z Azji i są chętnie w Polsce hodowane. Potrzebują ciepła, żywią się owadami. Prawdopodobnie ten osobnik został wypuszczony na trawnik, bo w sąsiedztwie nie ma budynków mieszkalnych – powiedział inspektor Sebastian Ryczkiewicz z ekopatrolu straży miejskiej.

Funkcjonariusze zaopiekowali się gadem. Zabrali go do pojemnika i bezpiecznie przewieźli do centrum CITES przy warszawskim zoo.