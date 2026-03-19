Mówią o nim "flakka" lub "zombie". Może zabić

Policjanci z warszawskiej Woli zdobyli informację, że w jednym z mieszkań w dzielnicy mogą znajdować się narkotyki.
"Podczas przeszukania lokalu 33-latka, znaleźli różne substancje, w tym kilkaset gramów silnie działającego narkotyku syntetycznego" - opisała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
Była tam również waga elektroniczna oraz gotówka.
Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.
Zażywanie "zombie" grozi śmiercią
Wszystkie substancje zostały przekazano do dalszych badań.
"Okazało się, że jedna z zabezpieczonych substancji to a-PVP" - wyjaśniła Sulowska.
To dopalacz potocznie nazywany "flakką" lub "zombie". Powoduje pobudzenie organizmu, stan euforii, nieodczuwania zmęczenia i bólu, bezsenność. Jest śmiertelnie niebezpieczny.
W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej. Na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany przez sąd na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Opracowała Magdalena Gruszczyńska
