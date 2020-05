"Był wychłodzony, głodny i zagubiony". Lis na placu budowy

Dzikie zwierzę trafiło do lecznicy Lasów Miejskich. Pod opieką specjalistów będzie dochodziło do siebie. Strażnicy zapowiadają, że gdy podrośnie, powróci do środowiska naturalnego.

Dzikie zwierzęta wędrują po mieście

Ograniczenia z powodu pandemii spowodowały, że część miejskich ulic wyludniła się, co sprzyja nieoczekiwanym spacerom dzikich zwierząt. W ostatnim czasie straż miejska kilkukrotnie pomagała w odławianiu łosi, które spacerowały po tramwajowych torowiskach. Z kolei w miniony czwartek jeden z funkcjonariuszy wskoczył do stawu w Parku Skaryszewskim, by uratować łosia, który wszedł do wody tuż po podaniu mu środka usypiającego.