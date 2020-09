Dzielnica zawiadomiła prokuraturę w sprawie najstarszej wolskiej kamienicy

Wola złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez właścicieli najstarszego zabytku dzielnicy Woli, kamienicy przy Łuckiej 8 - poinformował zastępca burmistrza Adam Hać.

Przy Łuckiej, pod numerem osiem znajduje się wpisana do rejestru zabytków kamienica Abrama Włodawera, najstarsza czynszówka na Woli, zbudowana jeszcze w XIX wieku. To budynek frontowy. Przetrwała nawet II wojnę światową. Później mieściły się w niej mieszkania komunalne. Ale dziś nie należy już do miasta, została zwrócona dawnym właścicielom w 2012 roku. Na tvnwarszawa.pl pisaliśmy też o tym, że budynek stawał w ogniu, podobnie jak okoliczne pustostany.