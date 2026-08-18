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Zmroziło ich, gdy spojrzeli w górę

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Strażnicy miejscy dostrzegli dziecko na parapecie (zdjęcie ilustracyjne)
Policja o bezpieczeństwie dzieci w drodze do i ze szkoły
Źródło wideo: KGP
Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Warszawa
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Mało brakowało, by na warszawskiej Woli doszło do tragedii. Strażnicy miejscy zauważyli dziecko stojące na zewnętrznym parapecie otwartego okna na trzecim piętrze. Szybko ruszyli do akcji.

W poniedziałek strażnicy miejscy, patrolujący okolicę ulicy Staszica, zauważyli małe dziecko, stojące na zewnętrznym parapecie w otwartym oknie na trzecim piętrze budynku.

Gdy jeden ze strażników pozostał pod oknem, utrzymując kontakt wzrokowy z dzieckiem i nakłaniając malca, by cofnął się w głąb pomieszczenia, drugi pobiegł do klatki schodowej, aby zaalarmować domowników.

Dziecko znalazło klucz i otworzyło okno

Na szczęście zareagowała matka przebywająca w mieszkaniu, która wciągnęła dziecko do środka. Funkcjonariusze ustalili, że kobieta była trzeźwa i opiekowała się trójką dzieci w wieku trzech, czterech i ośmiu lat.

"W momencie zdarzenia przygotowywała posiłek w kuchni, gdy 4-letni, niedosłyszący chłopiec, wykorzystał chwilę nieuwagi, odnalazł schowany klucz do blokady okiennej, otworzył okno i wyszedł na parapet. Strażnicy udzielili roztrzęsionej kobiecie wsparcia emocjonalnego oraz przeprowadzili z nią rozmowę, doradzając zmianę miejsca przechowywania kluczy do zabezpieczeń okiennych" - opisali w komunikacie strażnicy miejscy.

Jak przekazali, dzieci były zadbane i nie wymagały pomocy medycznej. Funkcjonariusze poprosili, by była bardziej uważna. Po przekazaniu informacji dyżurnemu, powrócili do wykonywania dalszych zadań.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
dzieckobezpieczeństwoStraż miejska
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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