Zmroziło ich, gdy spojrzeli w górę
W poniedziałek strażnicy miejscy, patrolujący okolicę ulicy Staszica, zauważyli małe dziecko, stojące na zewnętrznym parapecie w otwartym oknie na trzecim piętrze budynku.
Gdy jeden ze strażników pozostał pod oknem, utrzymując kontakt wzrokowy z dzieckiem i nakłaniając malca, by cofnął się w głąb pomieszczenia, drugi pobiegł do klatki schodowej, aby zaalarmować domowników.
Dziecko znalazło klucz i otworzyło okno
Na szczęście zareagowała matka przebywająca w mieszkaniu, która wciągnęła dziecko do środka. Funkcjonariusze ustalili, że kobieta była trzeźwa i opiekowała się trójką dzieci w wieku trzech, czterech i ośmiu lat.
"W momencie zdarzenia przygotowywała posiłek w kuchni, gdy 4-letni, niedosłyszący chłopiec, wykorzystał chwilę nieuwagi, odnalazł schowany klucz do blokady okiennej, otworzył okno i wyszedł na parapet. Strażnicy udzielili roztrzęsionej kobiecie wsparcia emocjonalnego oraz przeprowadzili z nią rozmowę, doradzając zmianę miejsca przechowywania kluczy do zabezpieczeń okiennych" - opisali w komunikacie strażnicy miejscy.
Jak przekazali, dzieci były zadbane i nie wymagały pomocy medycznej. Funkcjonariusze poprosili, by była bardziej uważna. Po przekazaniu informacji dyżurnemu, powrócili do wykonywania dalszych zadań.