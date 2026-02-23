Logo TVN Warszawa
Wola

Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie. Wrzucały lód do przerębla

Źródło: tvnwarszawa.pl
Mimo wyraźnych ostrzeżeń służb i rosnącej temperatury staw w parku Moczydło zamienił się w weekend w plac zabaw. Najpierw dwoje dzieci bawiło się wokół ogrodzonego przerębla, a chwilę później na taflę weszły kolejne maluchy - pod okiem rodziców, którzy z chodnika przyglądali się, jak ich pociechy chodzą po lodzie.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę na stawie w parku Moczydło. Dwoje dzieci weszło na zamarznięty zbiornik wodny. Na lodzie w okolicy brzegu najpierw zaczęło bawić się jedno z dzieci, później dołączyło drugie.

Nieświadomi zagrożenia mali spacerowicze po chwili weszli na środek stawu, gdzie wygłupiając się, podeszli do jednego z trzech wygrodzonych taśmami przez służby przerębla. Dzieci, stojąc tuż przy wyciętym w tafli otworze, zaczęły wrzucać do wody kawałki lodu. W tym czasie w parku spacerowało wiele osób.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Zamarznięty staw stał się placem zabaw

Nie była to jedyna sytuacja w miniony weekend na warszawskim Moczydle, kiedy granica między zimową zabawą a tragedią mogła zostać przekroczona.

Lekkomyślnością wykazali się także rodzice, którzy przebywali w tej okolicy w sobotnie popołudnie. W pewnym momencie na zamarznięty staw wszedł ojciec z dwójką kilkuletnich dzieci, podczas gdy ich mama została na ścieżce. Po krótkiej chwili mężczyzna wrócił na chodnik, pozostawiając maluchy same na tafli lodu. Dzieci, biorąc przykład z opiekuna, kontynuowały zabawę niedaleko brzegu, czemu przyglądali się ich opiekunowie.

W tym samym czasie tuż obok na zamarzniętym stawie pod okiem dorosłych przebywających na brzegu bawiło się także dwóch innych chłopców.

Do takich niebezpiecznych sytuacji dochodzi w całej Polsce. Otrzymaliśmy nagrania, na których widać dzieci i dorosłych na środku jezior Głębokiego i Goplany w Szczecinie czy zbiornika na Stawikach w Sosnowcu.

Wyższa temperatura i deszcz

Weekend był początkiem zmieniającej się aury pogodowej. W sobotę, kiedy dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie na Moczydle, w ciągu dnia pojawiały się opady śniegu, które stopniowo przechodziły w deszcz. Termometry w Polsce wskazywały od kilku stopni na minusie na wschodzie do kilku stopni powyżej zera na zachodzie kraju. W Warszawie temperatura wynosiła maksymalnie 1 st. C.

