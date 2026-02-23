Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie. Wrzucały lód do przerębla

Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło Źródło: tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę na stawie w parku Moczydło. Dwoje dzieci weszło na zamarznięty zbiornik wodny. Na lodzie w okolicy brzegu najpierw zaczęło bawić się jedno z dzieci, później dołączyło drugie.

Nieświadomi zagrożenia mali spacerowicze po chwili weszli na środek stawu, gdzie wygłupiając się, podeszli do jednego z trzech wygrodzonych taśmami przez służby przerębla. Dzieci, stojąc tuż przy wyciętym w tafli otworze, zaczęły wrzucać do wody kawałki lodu. W tym czasie w parku spacerowało wiele osób.

Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło Źródło: tvnwarszawa.pl Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło Źródło: tvnwarszawa.pl Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło Źródło: tvnwarszawa.pl Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło Źródło: tvnwarszawa.pl Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło Źródło: tvnwarszawa.pl Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło Źródło: tvnwarszawa.pl Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło Źródło: tvnwarszawa.pl

Zamarznięty staw stał się placem zabaw

Nie była to jedyna sytuacja w miniony weekend na warszawskim Moczydle, kiedy granica między zimową zabawą a tragedią mogła zostać przekroczona.

Lekkomyślnością wykazali się także rodzice, którzy przebywali w tej okolicy w sobotnie popołudnie. W pewnym momencie na zamarznięty staw wszedł ojciec z dwójką kilkuletnich dzieci, podczas gdy ich mama została na ścieżce. Po krótkiej chwili mężczyzna wrócił na chodnik, pozostawiając maluchy same na tafli lodu. Dzieci, biorąc przykład z opiekuna, kontynuowały zabawę niedaleko brzegu, czemu przyglądali się ich opiekunowie.

Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło Źródło: tvnwarszawa.pl

W tym samym czasie tuż obok na zamarzniętym stawie pod okiem dorosłych przebywających na brzegu bawiło się także dwóch innych chłopców.

Do takich niebezpiecznych sytuacji dochodzi w całej Polsce. Otrzymaliśmy nagrania, na których widać dzieci i dorosłych na środku jezior Głębokiego i Goplany w Szczecinie czy zbiornika na Stawikach w Sosnowcu.

Ludzie na środku zamarzniętego jeziora w Szczecinie Źródło: Adrian Stejka Głębokie Szczecin

Wyższa temperatura i deszcz

Weekend był początkiem zmieniającej się aury pogodowej. W sobotę, kiedy dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie na Moczydle, w ciągu dnia pojawiały się opady śniegu, które stopniowo przechodziły w deszcz. Termometry w Polsce wskazywały od kilku stopni na minusie na wschodzie do kilku stopni powyżej zera na zachodzie kraju. W Warszawie temperatura wynosiła maksymalnie 1 st. C.