Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie. Wrzucały lód do przerębla

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę na stawie w parku Moczydło. Dwoje dzieci weszło na zamarznięty zbiornik wodny. Na lodzie w okolicy brzegu najpierw zaczęło bawić się jedno z dzieci, później dołączyło drugie.
Nieświadomi zagrożenia mali spacerowicze po chwili weszli na środek stawu, gdzie wygłupiając się, podeszli do jednego z trzech wygrodzonych taśmami przez służby przerębla. Dzieci, stojąc tuż przy wyciętym w tafli otworze, zaczęły wrzucać do wody kawałki lodu. W tym czasie w parku spacerowało wiele osób.
Zamarznięty staw stał się placem zabaw
Nie była to jedyna sytuacja w miniony weekend na warszawskim Moczydle, kiedy granica między zimową zabawą a tragedią mogła zostać przekroczona.
Lekkomyślnością wykazali się także rodzice, którzy przebywali w tej okolicy w sobotnie popołudnie. W pewnym momencie na zamarznięty staw wszedł ojciec z dwójką kilkuletnich dzieci, podczas gdy ich mama została na ścieżce. Po krótkiej chwili mężczyzna wrócił na chodnik, pozostawiając maluchy same na tafli lodu. Dzieci, biorąc przykład z opiekuna, kontynuowały zabawę niedaleko brzegu, czemu przyglądali się ich opiekunowie.
W tym samym czasie tuż obok na zamarzniętym stawie pod okiem dorosłych przebywających na brzegu bawiło się także dwóch innych chłopców.
Do takich niebezpiecznych sytuacji dochodzi w całej Polsce. Otrzymaliśmy nagrania, na których widać dzieci i dorosłych na środku jezior Głębokiego i Goplany w Szczecinie czy zbiornika na Stawikach w Sosnowcu.
Wyższa temperatura i deszcz
Weekend był początkiem zmieniającej się aury pogodowej. W sobotę, kiedy dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie na Moczydle, w ciągu dnia pojawiały się opady śniegu, które stopniowo przechodziły w deszcz. Termometry w Polsce wskazywały od kilku stopni na minusie na wschodzie do kilku stopni powyżej zera na zachodzie kraju. W Warszawie temperatura wynosiła maksymalnie 1 st. C.
Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl