"Uśmiech podany w filiżance". Nowe sale w domu powstańców warszawskich

W Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich otworzono nową część do rehabilitacji i ćwiczeń. - To nasz główny cel, abyście byli w najlepszym zdrowiu i kondycji - powiedziała przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.

"Oczko w głowie"

- Dom Wsparcia dla Powstańców to jest absolutnie nasze oczko w głowie, moje i pani przewodniczej [Ewy Malinowskiej-Grupińskiej - red.]. Zawsze powtarzamy, że to jest nie tylko nasz święty obowiązek, ale też ogromna przyjemność, żeby się zajmować naszymi bohaterami tutaj w tym miejscu. Otwieramy nowe wyremontowane sale, które umożliwią im jeszcze bardziej efektywną rehabilitację – mówił podczas uroczystości otwarcia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Z kolei Ewa Malinowska-Grupińska wspominała czasy przed powstaniem tego miejsca: - Niektórzy i niektóre z was mówili: "nie, nie, ja z domu się nie ruszam". Prawda? A teraz słyszymy: "ruszam się z domu, muszę się wyszykować, przyjść", bo tak jak mówiła pani Wanda Traczyk-Stawska: "muszę przyjść, żeby zobaczyć swoje koleżanki i kolegów". I tak pięknie mówiła, że widzicie w sobie tych samych chłopaków i te same dziewczyny, którymi byliście. Dlatego to jest takie ważne dla nas wszystkich, żebyście byli z nami jak najdłużej i to nasz główny cel, abyście byli w najlepszym zdrowiu i kondycji. Do tego potrzebni są lekarze i rehabilitacja.