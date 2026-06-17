Wola Pożar w ukraińskiej restauracji. Śledztwo prokuratury Katarzyna Kędra |

Pożar w ukraińskiej restauracji Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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- Dochodzenie jest wszczęte w kierunku artykułu 288 Kodeksu karnego, czyli zniszczenia mienia. Przesłuchano na razie osobę uprawnioną do złożenia zawiadomienia. Wiemy, że szkody wstępnie wyceniono na około 80 tysięcy złotych - przekazał nam w środę po południu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Prokurator podkreślił, że policja podjęła wzmożone działania w celu wykrycia sprawcy. Dodał, że na tym etapie brane pod uwagę są różne wersje wydarzeń, ale śledczy nie chcą ich na razie szerzej przedstawiać ze względu na dobro dochodzenia.

Pożar wybuchł w nocy

Do pożaru znajdującej się obok kompleksu Varso restauracji Mur Mur doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Strażacy otrzymali o godzinie 3.58 zgłoszenie o zadymieniu wydobywającym się z lokalu. Paliły się elementy wyposażenia lokalu. Strażacy przeszukali restaurację, ale w środku nikogo nie było.

Uratowali młodą sarnę z terenu pożaru Leśnicy uratowali sarnę z terenu pożaru Źródło zdjęcia: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Leśnicy uratowali sarnę z terenu pożaru Źródło zdjęcia: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Leśnicy uratowali sarnę z terenu pożaru Źródło zdjęcia: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

Wiadomość o pożarze zamieścił w mediach społecznościowych właściciel restauracji - Ołeksij Kostylew, ukraiński e-sportowiec, znany jako "Ninja". Nagrał krótki film, przedstawiający wnętrze lokalu. Drzwi pozbawione szyby i oklejone policyjną taśmą, widać spaloną sofę, ucierpiał też bar.

"Ktoś naprawdę chciał, aby nasz Mur Mur przestał istnieć" - napisał w mediach społecznościowych. "Kiedy nie możesz wygrać w ciągu dnia, niektórzy ludzie przychodzą w nocy" - dodał.

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