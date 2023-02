Czy dojdzie do spotkania Joe Bidena z Rafałem Trzaskowskim? "Zobaczymy, może się uda"

Rafał Trzaskowski odwiedził we wtorek Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, gdzie koordynowane są działania służb w związku z wizytą Joe Bidena. Był pytany, czy dojdzie do spotkania prezydentów USA i Warszawy? - Zobaczymy. To zależy od grafiku pana prezydenta Bidena, on jest niesłychanie napięty - odparł Trzaskowski.

Prezydent Joe Biden po wizycie w Kijowie przyjechał do Warszawy. To wielkie wydarzenie wydarzenie polityczne, ale też wyzwanie dla miasta w zakresie bezpieczeństwa i komunikacji. Prezydent Rafał Trzaskowski powołał w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa sztab, który koordynuje pracę wszystkich służb miejskich. We wtorek przed południem Trzaskowski zaprosił dziennikarzy, by zobaczyli, jak pracują służby.

Zdaniem prezydenta stolicy, służby dobrze zdają egzamin. - Trzymamy rękę na pulsie. Warszawa jest dobrze przygotowana - zapewnił. Zaapelował o omijanie, w miarę możliwości, centrum miasta, szczególnie prywatnymi samochodami.

Trzaskowski o spotkaniu z Bidenem: jeśli będzie chwila czasu, może się uda

Ocenił, że wizyta Bidena to "kwestia bez precedensu". - Prezydent Stanów Zjednoczonych spędza w Warszawie aż dwa dni i dwie noce. To się chyba wcześniej nie zdarzało - powiedział.

Zapytany o to, jakie znaczenie ma dla niego wizyta prezydenta USA, odpowiedział, że ma wymiar "niesłychanie istotny i historyczny". - Zwłaszcza po wizycie w Kijowie. Amerykanie po raz kolejny potwierdzają, że bezpieczeństwo Polski i całego regionu jest dla nich niesłychanie istotne. Wzmacniają te gwarancje - ocenił. Zdaniem Trzaskowskiego, Biden mówi jasno o wsparciu dla Ukrainy. - Ale to również wsparcie dla nas - zauważył. - Możemy się czuć bezpieczni, to chyba najważniejsze - dodał.

Czy prezydent Warszawy planuje spotkać się prezydentem USA? - Zobaczymy. To zależy od grafiku pana prezydenta Bidena, on jest niesłychanie napięty. Poza spotkaniem z prezydentem Dudą, spotkanie jutro z dziewięcioma przywódcami państw regiony. Ale jeśli będzie chwila czasu, może się uda - podsumował Trzaskowski.

Autor:katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl