Koniec Czarnego Kota. Firma rozbiórkowa weszła do budynku

Przy rondzie Radosława ruszyły przygotowania do rozbiórki Czarnego Kota. Na miejscu stawił się wykonawca. Wraz z urzędnikami, w asyście służb wszedł na teren hotelu.

Spisywane porozumienie

Podpisanie umowy z wykonawcą prac - firmą P.H.U. REC-TOM - potwierdził Andrzej Kłosowski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. - Wykonawca wszedł na teren nieruchomości. Jest spisywane porozumienie z inwestorem w kwestii opróżnienia budynku, który zadeklarował, że sam to zrobi w poniedziałek. Odcinane będą media - wyjaśnia Kłosowski.

I podkreśla, że to są przygotowania do właściwej rozbiórki budynku. We wtorek ma zostać rozstawione ogrodzenie wokół budynku. Wykonawca będzie miał maksymalnie 60 dni na zakończenie prac.