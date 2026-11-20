Chciał zamknąć bar. Został pobity
Do zdarzenia doszło w lokalu na jednej z wolskich ulic.
"Ze wstępnych informacji wynika, że pokrzywdzony poinformował klientów, że zamyka bar. Ci jednak nie chcieli się na to zgodzić, w końcu pod wpływem alkoholu awanturowali się i rzucili na pokrzywdzonego, zadając mu ciosy pięściami po całym ciele" - przekazała podinspektor Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 39 i 41 lat, a pokrzywdzony trafił do szpitala. Funkcjonariusze ustalili, że obaj zatrzymani byli już wcześniej kilkukrotnie zatrzymywani i notowani za różne przestępstwa.
W więzieniu mogą spędzić pięć lat
"Podejrzani usłyszeli zarzut pobicia w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia na okres powyżej siedmiu dni, działając wspólnie i w porozumieniu" - poinformowała Sulowska.
Podejrzani decyzją prokuratora zostali objęci dozorem policyjnym, mają zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.