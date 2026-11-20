Wola Chciał zamknąć bar. Został pobity Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Niosą pomoc, a sami często są ofiarami. Ratownicy uczą się, jak obronić się przed agresywnym zachowaniem Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w lokalu na jednej z wolskich ulic.

"Ze wstępnych informacji wynika, że pokrzywdzony poinformował klientów, że zamyka bar. Ci jednak nie chcieli się na to zgodzić, w końcu pod wpływem alkoholu awanturowali się i rzucili na pokrzywdzonego, zadając mu ciosy pięściami po całym ciele" - przekazała podinspektor Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 39 i 41 lat, a pokrzywdzony trafił do szpitala. Funkcjonariusze ustalili, że obaj zatrzymani byli już wcześniej kilkukrotnie zatrzymywani i notowani za różne przestępstwa.

W więzieniu mogą spędzić pięć lat

"Podejrzani usłyszeli zarzut pobicia w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia na okres powyżej siedmiu dni, działając wspólnie i w porozumieniu" - poinformowała Sulowska.

Podejrzani decyzją prokuratora zostali objęci dozorem policyjnym, mają zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.