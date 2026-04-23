Wola Chciał wypożyczyć Bentleya, podał się za dyrektora firmy Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

18.03.2026 | Uwaga na oszustwa internetowe

Policjanci zapobiegli nietypowej próbie oszustwa.

Podawał się za dyrektora

"Z ustaleń policjantów z warszawskiej Woli wynika, że młody mężczyzna wprowadził w błąd pracownika spółki, podając się za osobę uprawnioną do reprezentowania znanej firmy. Twierdził, że jest jej dyrektorem" - opisała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Następnie zawarł umowę użyczenia luksusowego pojazdu, by uniknąć kaucji w wysokości 12 tysięcy złotych, wymaganej standardowo przy najmie Bentleya. Same auto jest warte prawie dwa miliony złotych.

Policjanci zatrzymali 23-latka Źródło: KRP Warszawa IV

Usłyszał zarzut

Pracownicy wyczuli, że coś jest nie tak i zawiadomili policję. Ta zatrzymała 23-latka, kiedy zgłosił się po odbiór pojazdu.

Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi do ośmiu lat więzienia.