Wola

Chciał wypożyczyć Bentleya, podał się za dyrektora firmy

|
Policjanci zatrzymali 23-latka
18.03.2026
Źródło: cert.pl
Młody mężczyzna chciał wypożyczyć luksusowego Bentleya, wartego prawie dwa miliony złotych. Podał się za dyrektora znanej firmy. 23-latek odpowie za usiłowanie oszustwa.

Policjanci zapobiegli nietypowej próbie oszustwa.

Podawał się za dyrektora

"Z ustaleń policjantów z warszawskiej Woli wynika, że młody mężczyzna wprowadził w błąd pracownika spółki, podając się za osobę uprawnioną do reprezentowania znanej firmy. Twierdził, że jest jej dyrektorem" - opisała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Następnie zawarł umowę użyczenia luksusowego pojazdu, by uniknąć kaucji w wysokości 12 tysięcy złotych, wymaganej standardowo przy najmie Bentleya. Same auto jest warte prawie dwa miliony złotych.

Policjanci zatrzymali 23-latka
Źródło: KRP Warszawa IV

Usłyszał zarzut

Pracownicy wyczuli, że coś jest nie tak i zawiadomili policję. Ta zatrzymała 23-latka, kiedy zgłosił się po odbiór pojazdu.

Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi do ośmiu lat więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa IV

Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Zamknięta będzie ulica Idzikowskiego od Alei Witosa do Powsińskiej
Zamkną ulicę na Mokotowie. Na jeden weekend
Mokotów
Korzystała z miejsca dla osób z niepełnosprawnościami bezprawnie
Przerobiła trójkę na ósemkę. Parkowała na niebieskiej kopercie
Ochota
Policja zatrzymała poszukiwaną kobietę
Zachowywała się bardzo nerwowo. Miała dwa powody
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Bagaż na stacji metra. Sześć stacji wyłączono z ruchu
Mokotów
Załoga LPR oślepiona laserem
Niebezpieczny incydent. Ktoś próbował oślepić załogę śmigłowca ratunkowego
Ewakuacja stacji metra Pole Mokotowskie, Warszawa
Trzy stacje metra zostały zamknięte
Mokotów
Muzeum Literatury w Warszawie
Piszą o destabilizacji w muzeum, ostrzegają przed jego marginalizacją
Śródmieście
Wywrócony tir na węźle Konotopa
Zdemolował bariery, zablokował estakadę. Był kompletnie pijany
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Dostawca jedzenia wjechał skuterem pod tramwaj
Praga Południe
Pożar hali w miejscowości Bramki
Wielki pożar hal. Biegli nie mogą wejść na pogorzelisko
Marihuana, amfetamina i extasy w praskim mieszkaniu (zdj. ilustracyjne)
Akcja w zagłębiu narkotykowym. 34-latek zatrzymany
Praga Północ
Zderzenie na ulicy 11 listopada
Zakleszczył się miedzy dwoma tramwajami
Praga Północ
Warszawskie zoo przypomina o zakazie wprowadzania psów na teren ogrodu
Pies podawany przez ogrodzenie. Zoo przypomina o surowym zakazie
Praga Północ
Najmniejszy zabytek w Warszawie przeszedł remont
"Galeria jednego dzieła" w najmniejszym zabytku Warszawy
Śródmieście
Pierwsza przeprawa nurogęsi w 2026 roku
Zatrzymały ruch na Wisłostradzie. Spacer ptasiej rodziny
Śródmieście
Będzie konkurs na "szpiegowo"
Od rosyjskiej enklawy do miejskiego osiedla. Pięciu finalistów konkursu architektonicznego
Mokotów
Wyrzutnia K239 CHUNMOO
800 żołnierzy i nowa 2 Brygada Rakiet
Portret pamięciowy poszukiwanego
Stracił oszczędności życia w dwa dni. Policja szuka oszustów, jest portret
Białołęka
Zamykają przejście pod Targową
Ostatni rozdział historii tunelu pod Targową. Zamurują wejścia
Praga Północ
UW
Hakerzy zaatakowali Uniwersytet Warszawski. Skopiowane dane trafiły do darknetu
Śródmieście
W aucie butelka po alkoholu, za kierownicą 39-latka z blisko trzema promilami
Kompletnie pijana wiozła koleżankę. Uderzyła w słup i znieważyła policjantów
Atak na Woli
Napad w apartamencie na wynajem. Umówił się z kobietą, przyszło z nią trzech mężczyzn
Wola
Pawilony nad Wisłą czeka remont
Łodzie już pływają po Wiśle, a pawilony świecą pustkami
Piotr Bakalarski
Co z transkrypcją aktów małżeństw par jednopłciowych w Warszawie? (zdj. ilustracyjne)
Trzaskowski o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych: pracujemy nad tym
Śródmieście
W wypadku zginął motocyklista
W wypadku na trasie S7 zginął motocyklista
Skrzyżowanie ul. Grójeckiej z Wawelską do przebudowy
"Warszawski tetris" przejdzie do historii. Drogowcy mają plan
Ochota
Policjanci z podejrzanym o oszustwo
Zasadzka na "odbieraka". Policjanci zatrzymali dwóch oszustów
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie w miejscowości Nowe Hołowczyce
Tragiczny wypadek o poranku. Nie żyje piesza potrącona przez kierowcę busa
Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy
Tysiące podpisów pod listem do ministra. "Nie zgadzamy się na niedasizm"
Piotr Bakalarski
Nastolatek był pod wpływem narkotyków
Spał w autobusie, nie reagował. 17-latek miał we krwi fentanyl
Rembertów
