Tu dzieci i młodzież otrzymają pomoc psychologiczną bez skierowania

- W trosce o dzieci i młodzież w każdej miejskiej szkole zapewniamy dostęp do psychologa i kontynuujemy program wsparcia psychicznego dla uczniów i ich bliskich oraz dla kadry szkolnej. Otwieramy nowe placówki i zapewniamy również wsparcie specjalistów w miejskich przychodniach i szpitalach - w zeszłym roku z opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej skorzystało blisko dziewięć tysięcy młodych pacjentów, którym udzielono ponad 52 tysięcy porad i konsultacji - wyliczał Trzaskowski.

Pomoc dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym na Woli

W Szpitalu Wolskim od 2021 roku realizowano unijny program środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży POWER, którego głównym założeniem była holistyczna pomoc dla pacjentów i ich bliskich z Woli. Tą formą pomocy objęto ponad pół tysiąca rodzin. Ponieważ program unijny dobiega końca, Warszawa chce kontynuować to wsparcie w ramach miejskiego projektu, zmieniając nieco jego formułę.

- Aby zapewnić komfort zarówno pacjentom, jak i personelowi placówki, Warszawa przeznaczyła na przebudowę oraz wyposażenie nowego wolskiego centrum zdrowia psychicznego, niemal siedem milionów złotych. Jeszcze w grudniu będą się tu mogli zgłaszać pierwsi pacjenci, a co ważne wizyty odbywają się bez skierowania. Placówka oferuje dzieciom i nastolatkom w kryzysie psychicznym m.in. psychoterapię indywidualną i grupową, konsultacje rodzinne, warsztaty i grupy dla rodziców - wyjaśnił prezydent stolicy.

Pomoc bez skierowania, zakres przebudowy pawilonu numer 11

Do zapisania się do wolskiego centrum zdrowia psychicznego dla młodych pacjentów, nie jest potrzebne skierowanie, wyjątkiem jest oddział rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, gdzie skierowanie jest wymagane.

Jak dodała Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy, zakres inwestycji w Szpitalu Wolskim polegał na przebudowie pomieszczeń pierwszego piętra pawilonu numerr 11 i objął kompleksowe prace projektowe, wielobranżowe roboty budowlane oraz zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń. W ramach wyposażenia ze środków miasta zakupiono m.in. narzędzia do diagnozy psychologicznej, narzędzia terapeutyczno-diagnostyczne (gry, zabawki, artykuły papiernicze, materace), narzędzia terapeutyczne do wspomagania integracji sensorycznej, technik relaksacyjnych i zajęć wyciszających, sprzęt komputerowy, meble medyczne i meble biurowe.

- Po modernizacji piętra, na terenie 460 metrów kwadratowych powstało 10 komfortowych gabinetów przystosowanych do prowadzenia terapii indywidualnej i rodzinnej, dwie sale do prowadzenia terapii grupowej, gabinet pielęgniarski i zaplecze socjalne. Do dyspozycji pacjentów, w celach terapeutycznych będzie również ponad 120-metrowy taras w budynku oraz plac zabaw i ogród sensoryczny o łącznej powierzchni ponad dwóch tysięcy metrów kwadratowych, które znajdują się w pobliżu pawilonu numer 11 na terenie Szpitala Wolskiego - tłumaczyła wiceprezydentka Kaznowska.