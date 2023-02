"Był wielokrotnie notowany". Znów trafił do aresztu, bo chciał ukraść maszynki do golenia

Dziesięć lat więzienia grozi mężczyźnie, który, jak opisuje policja, chciał ukraść maszynki do golenia. Próbowali go zatrzymać ochroniarze. - Wówczas doszło do szarpaniny pomiędzy nim, a pracownikami, w końcu mężczyzna użył gazu pieprzowego – mówi rzeczniczka prasowa wolskiej komendy.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na Woli. - Do sklepu wszedł mężczyzna, który przekroczył linię kas, nie płacąc za towar. Zareagowali na to pracownicy ochrony. Wtedy mężczyzna, aby utrzymać się w posiadaniu maszynek do golenia, wyrywał się im i szarpał, licząc, że uda mu się uciec. W końcu użył gazu pieprzowego wobec ochroniarzy – mówi Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej policji.