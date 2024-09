czytaj dalej

Kilka godzin trwały utrudnienia w ruchu po kolizji na trasie S8 pod Wyszkowem. W aucie policjanci zastali trzech pijanych mężczyzn, żaden nie przyznawał się do prowadzenia. Szybko zatrzymali czwartego, który po kolizji uciekł. Ustalili, że to on prowadził. Tłumaczył, że był "najtrzeźwiejszy" z ekipy.